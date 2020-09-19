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Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Приморье
За 17 дней проведения кампании по вакцинации от гриппа в Приморском крае привились от вируса 293778 человек, из них 74 014 – дети
Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Приморье 1 сентября. Наиболее высокие показали по иммунизации населения демонстрируют крупные города – Владивосток, Уссурийск, Находка. Как отмечают специалисты, этому способствует работа установленных мобильных палаточных пунктов возле популярных торговых центров и на площадях. Такие палатки пользуются особой популярностью у жителей, ведь сделать прививку можно без посещения поликлиники, в территориально удобном месте. В среднем процедура вакцинирования в мобильном пункте, включая осмотр врача, занимает около 10 минут.
Согласно прогнозам врачей, начало подъема заболеваемости гриппом в этом году ожидается раньше срока – в начале октября, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
«Уже сегодня мы наблюдаем повышенную нагрузку в детских поликлиниках. Заболеваемость ОРВИ у детей – результат прохладной погоды и посещения детских садов и школ. А уже через 2-3 недели мы ожидаем начала сезона заболевания гриппом. Помимо того, коронавирусная инфекция по-прежнему циркулирует в крае. Для того чтобы снизить осложнения от инфекций, мы настоятельно рекомендуем жителям сделать прививку от гриппа», – отметила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка.
Медики подчеркивают, что пройти вакцинацию желательно до начала эпидемиологического сезона и прививка – пока единственный способ уберечься от гриппа и его осложнений.
В Минздраве Приморья напоминают, что при первых симптомах простудных заболеваний пациенту нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.
Фото – Денис Нагаев
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