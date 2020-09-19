www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.03 р. 100 JPY: 71.75 р.
EUR: 88.96 р. 10 CNY: 11.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Приморье

19 Сентября 2020, 13:57 | Приморье

За 17 дней проведения кампании по вакцинации от гриппа в Приморском крае привились от вируса 293778 человек, из них 74 014 – дети

Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Приморье 1 сентября. Наиболее высокие показали по иммунизации населения демонстрируют крупные города – Владивосток, Уссурийск, Находка. Как отмечают специалисты, этому способствует работа установленных мобильных палаточных пунктов возле популярных торговых центров и на площадях. Такие палатки пользуются особой популярностью у жителей, ведь сделать прививку можно без посещения поликлиники, в территориально удобном месте. В среднем процедура вакцинирования в мобильном пункте, включая осмотр врача, занимает около 10 минут.

Согласно прогнозам врачей, начало подъема заболеваемости гриппом в этом году ожидается раньше срока – в начале октября, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

«Уже сегодня мы наблюдаем повышенную нагрузку в детских поликлиниках. Заболеваемость ОРВИ у детей – результат прохладной погоды и посещения детских садов и школ. А уже через 2-3 недели мы ожидаем начала сезона заболевания гриппом. Помимо того, коронавирусная инфекция по-прежнему циркулирует в крае. Для того чтобы снизить осложнения от инфекций, мы настоятельно рекомендуем жителям сделать прививку от гриппа», – отметила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка.

Медики подчеркивают, что пройти вакцинацию желательно до начала эпидемиологического сезона и прививка – пока единственный способ уберечься от гриппа и его осложнений.

В Минздраве Приморья напоминают, что при первых симптомах простудных заболеваний пациенту нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.

Фото – Денис Нагаев

 

 

Автор:
Теги: приморье  вакцинация  грипп 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]