В Приморье с 1 сентября начнется вакцинация

В нынешнем году должно быть привито не меньше 60% населения Приморского края – более миллиона человек, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

В Приморском крае завершается процесс подготовки к сезонной прививочной кампании против гриппа. Получат вакцину более миллиона жителей Приморья, причем большая часть граждан пройдет процедуру бесплатно. Прививки начнут делать с 1 сентября.

По информации министерства здравоохранения, в нынешнем году должно быть привито не меньше 60% населения Приморского края – более миллиона человек.

«За счет средств федерального бюджета будут прививать представителей групп риска: детей с 6 месяцев до 18 лет, граждан старше 60 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, работников медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, а также студентов и граждан призывного возраста», – сообщили в краевом минздраве.

При этом, по последней информации, до 60% поступающих в Приморье вакцин будут обеспечены за счет федерального бюджета. А значит, получить прививку бесплатно смогут не только представители групп риска, но и другие граждане. Кроме того, для повышения доступности вакцины планируется привлечь средства страховых компаний, а также краевого бюджета. Работодатели, которые захотят привить своих сотрудников, смогут либо заключить договор с медицинскими организациями, либо приобрести вакцину.

Рассказали в минздраве и о том, какая вакцина будет доступна жителям Приморья.

«Мы ждем “Совигрипп” для взрослых и, по большей части, для детей. Для младшей группы дополнительно поступит немного “Ультрикса”», – уточнила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Напомним, прививочная кампания против гриппа пройдет в Приморском крае в период с 1 сентября по 1 ноября. Эпидемиологическая ситуация в этом году ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Такое сочетание может привести к серьезным последствиям для организма, даже для не находящихся в группе риска. Ожидается также, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. Специалисты призывают жителей Приморья принять участие в вакцинации.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)