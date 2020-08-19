В Приморье за сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Приморском крае лабораторно обследованы на наличие коронавирусной инфекции 2047 человек, общая цифра обследованных приближается к 275 тысячам. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба в среду, 19 августа, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом.

«Общее число заболевших с начала эпидемии – 8616 человек, темп прироста составил 1,04%. За прошедший день выздоровели 79 пациентов, нарастающим итогом – 6921 человек», – добавила руководитель ведомства.

Специалисты отмечают, что несмотря на ежедневное уменьшение числа заболевших COVID-19, число выявляемых случаев заражения по-прежнему остается высоким. Главным инструментом предотвращения распространения опасной инфекции остаются административные комиссии.

«За сутки проверено более 2250 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей, составлено 127 протоколов об административных правонарушениях, по 11 фактам назначены штрафы», – сообщили в оперштабе.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.