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В Приморском крае лабораторно подтверждено еще 88 новых случаев коронавируса
Увеличилось число приморцев с COVID в тяжелой форме
По состоянию на утро 19 июля в Приморском крае лабораторно подтверждено еще 88 новых случаев коронавируса, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Как отмечают в оперативном штабе, с начала эпидемии в регионе 5548 заболевших. На лечении находятся более 1,2 тысячи человек, из них 67 – с тяжелым протеканием заболевания. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.
Выздоровели за сутки 53 человека, с нарастающим итогом – 4158. Не смог справиться с заболеванием еще один приморец, таким образом, число летальных случаев составило уже 63.
Всего с начала эпидемии лабораторно обследовано на COVID 205 044 жителя края.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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