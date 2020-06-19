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Приморцы назвали меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточными и адекватными

19 Июня 2020, 20:19 | Приморье

В Приморье исследовали мнение жителей о работе региональных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Опрос, проведенный КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии»,выявил, что более половины респондентов считают предпринимаемые властями меры достаточными и адекватными – такую оценку проводимой работе дали 61,6% респондентов. 17,3% признали их недостаточными. 13,9% – избыточными. 7,2% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Приморья, ситуацию с распространением COVID-19 в крае постоянно отслеживают. Все полученные сведения, в том числе и те, которые поступают от Роспотребнадзора и других надзорных, контролирующих и правоохранительных органов, аккумулируются и анализируются на ежедневных заседаниях регионального штаба по коронавирусу.

В крае предпринимаются все усилия для того, чтобы своевременно выявлять, диагностировать и лечить COVID-19. С начала пандемии в Приморье развернули более 1400 коек для заболевших, установлено 344 аппарата ИВЛ. Имеющегося оборудования достаточно, чтобы обеспечивать доступной и качественной медицинской помощью всех жителей и гостей края, которым это потребуется.

«Ситуация остается достаточно напряженной, однако уже есть понимание, что инфекция не уйдет полностью, поэтому нужно искать какой-то разумный компромисс между жесткими ограничениями и полным игнорированием существующей опасности. Ограничения постепенно снимают, но меры предосторожности, среди которых – масочный режим, ношение других средств индивидуальной защиты, соблюдение “социальной дистанции”, базовых правил гигиены – это то, что еще надолго останется с нами. Этого достаточно, чтобы защитить себя в обычных бытовых условиях, минимизировать возможные риски», – заявила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия ХУДЧЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: здравоохранение  итоги  коронавирус  госпрограмма  лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина  безопасность  приморье  исследование  covid-19  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи 



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