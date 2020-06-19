"Извините, но Вы не прошли отбор для участия в проводимом исследовании"

За минувшие сутки выявлено 103 новых случая коронавируса в Приморье. Два человека скончалось – это двое мужчин 48 и 36 лет. Болезнь у них протекала с пневмонией. Обратились в медучреждения уже со средней степенью тяжести болезни. Всего с начала эпидемии – в крае 3 373 заболевших, темп прироста 3,15%. Выздоровели 1 965 человек, 70 - за сутки.

Власти края напоминают: в Приморье сохраняется режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать "социальную дистанцию" - 1,5 метра.

Тем временем, как сообщили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, в целях оценки популяционного иммунитета ведомством организовано проведение бесплатного тестирования жителей Приморского края на антитела к COVID-19 с 22.06.2020 по 29.06.2020.



Обследование проводится среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19. следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет.



Всех желающих принять участие в тестировании просим пройти анкетирование на сайте: www.25.rospotrebnadzor.ru и www.25fbuz.ru с 19.06.2020г.



Каждый желающий принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступ в Интернет) заполняет и отправляет Анкету, отмечая свое согласие на обработку персональных данных.



Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получает на указанные в анкете электронную почту сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени). «Мы благодарим Вас за согласие принять участие в проводимом исследовании. Ваш регистрационный номер_____. Приглашаем Вас для сдачи крови по адресу:______________ «___» июня с 9-00 до 20-00».



Если анкетируемый не соответствует критериям включения (инфекция в острой фазе), он получает уведомление на электронную почту «Извините, но Вы не прошли отбор для участия в проводимом исследовании».



Примечание:

- Критерием исключения являются лица, находящиеся на стационарном или амбулаторном лечении, с диагнозом COVID-19.

- Исключается также часть лиц из большого числа заявленных волонтеров (не более 30 человек), объединенных единым коллективом (одно предприятие, одно образовательное или медицинское учреждение).

- В случае если возрастная группа, к которой относится анкетируемый, уже набрана, данный волонтер также получает уведомление или СМС о невозможности участия в исследовании.

Сотрудник учреждения, ответственный за проведение отбора волонтеров, контролирует работу программы и корректность включения или исключения добровольцев.



По итогам анкетирования методом случайной выборки путем рандомизации по критерию возраста ежедневно формируется реестр лиц, допущенных до взятия крови.



Справки по телефонам: 8 (423) 254-82-10 и +7 (914)-072-42-17.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.