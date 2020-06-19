www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.62 р. 100 JPY: 65.07 р.
EUR: 78.29 р. 10 CNY: 98.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Жителей Приморья начнут бесплатно тестировать на антитела к COVID-19

19 Июня 2020, 11:30 | Приморье

Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона

С 22 по 29 июня пройдет бесплатное тестирование детского и взрослого населения в Приморье на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19. Всем желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под председательством губернатора края Олега Кожемяко в пятницу, 19 июня.

Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 путем забора крови из вены.
 
«Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона. Для этого к участию приглашаются граждане следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет. Желающие в обязательном порядке проходят анкетирование на указанных сайтах.  Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получает на указанные в анкете электронную почту или телефонный номер сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени)», – сообщила глава ведомства.
 
Каждый желающий принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступ в интернет) заполняет и отправляет анкету, отмечая свое согласие на обработку персональных данных.
 
В минздраве Приморья пояснили, что тестирование будет проходит в новых лабораториях, которые начали работать в крупных городах края с этой недели.
 
Справочно. Лаборатории 10 государственных медицинских учреждений начали выполнять новый вид тестирования – ИФА, который позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса.
 
Первыми такое тестирование прошли медицинские работники, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируют с больными. Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.
 
По словам губернатора Олега Кожемяко, данное тестирование крайне необходимо для региона. «Это позволит нам увидеть картину, насколько эффективно мы сможем противостоять инфекции в дальнейшем», – обозначил глава региона.
 
За минувшие сутки выявлено 103 новых случая коронавируса в Приморье. Два человека скончалось – это двое мужчин 48 и 36 лет. Болезнь у них протекала с пневмонией. Обратились в медучреждения уже со средней степенью тяжести болезни. «Всего с начала эпидемии – в крае 3 373 заболевших, темп прироста 3,15%. Выздоровели 1 965 человек, 70 за сутки», – уточнили в штабе.
 
Олег Кожемяко заострил внимание руководителей муниципалитетов и профильных ведомств на недопущение каких-либо послаблений санитарного режима в данное время. «Ситуация в регионе такова, что все ограничения должны быть сохранены, для этого административным комиссиям необходимо продолжать работу в усиленном режиме», – заявил губернатор.
 
 Так, за минувшие сутки составлено 80 протоколов об административных правонарушениях, судами рассмотрено 106 дел, вынесено 39 решений о назначении штрафов.
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

Автор:
Теги: коронавирус  антитела  covid-19  тестирование 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]