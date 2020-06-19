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Жителей Приморья начнут бесплатно тестировать на антитела к COVID-19
Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона
С 22 по 29 июня пройдет бесплатное тестирование детского и взрослого населения в Приморье на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19. Всем желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под председательством губернатора края Олега Кожемяко в пятницу, 19 июня.
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