Жителей Приморья начнут бесплатно тестировать на антитела к COVID-19

Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона

С 22 по 29 июня пройдет бесплатное тестирование детского и взрослого населения в Приморье на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19. Всем желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под председательством губернатора края Олега Кожемяко в пятницу, 19 июня.

Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 путем забора крови из вены.

«Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона. Для этого к участию приглашаются граждане следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет. Желающие в обязательном порядке проходят анкетирование на указанных сайтах. Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получает на указанные в анкете электронную почту или телефонный номер сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени)», – сообщила глава ведомства.

Каждый желающий принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступ в интернет) заполняет и отправляет анкету, отмечая свое согласие на обработку персональных данных.

В минздраве Приморья пояснили, что тестирование будет проходит в новых лабораториях, которые начали работать в крупных городах края с этой недели.

Справочно. Лаборатории 10 государственных медицинских учреждений начали выполнять новый вид тестирования – ИФА, который позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса.

Первыми такое тестирование прошли медицинские работники, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируют с больными. Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

По словам губернатора Олега Кожемяко, данное тестирование крайне необходимо для региона. «Это позволит нам увидеть картину, насколько эффективно мы сможем противостоять инфекции в дальнейшем», – обозначил глава региона.

За минувшие сутки выявлено 103 новых случая коронавируса в Приморье. Два человека скончалось – это двое мужчин 48 и 36 лет. Болезнь у них протекала с пневмонией. Обратились в медучреждения уже со средней степенью тяжести болезни. «Всего с начала эпидемии – в крае 3 373 заболевших, темп прироста 3,15%. Выздоровели 1 965 человек, 70 за сутки», – уточнили в штабе.

Олег Кожемяко заострил внимание руководителей муниципалитетов и профильных ведомств на недопущение каких-либо послаблений санитарного режима в данное время. «Ситуация в регионе такова, что все ограничения должны быть сохранены, для этого административным комиссиям необходимо продолжать работу в усиленном режиме», – заявил губернатор.

Так, за минувшие сутки составлено 80 протоколов об административных правонарушениях, судами рассмотрено 106 дел, вынесено 39 решений о назначении штрафов.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)