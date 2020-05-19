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COVID-19: Число заболевших коронавирусом в Приморье перешагнуло цифру 1400 человек

19 Мая 2020, 11:59 | Приморье

63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе по данным на 19 мая составляет 1402 человека. Об этом доложили губернатору края Олегу Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба.

Как сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, на территории края сегодня функционируют 13 обсерваторов, где временно размещены 607 человек.

«Из 13 обсерваторов в четырех находятся 272 человека, прибывшие в Приморье из других субъектов России, для работы на предприятиях региона вахтовым методом», – уточнила она.

В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что за 18 мая из госпиталей края после успешного лечения от COVID-19 выписан 21 человек.

«Общее число победивших коронавирус приморцев – 410 человек», – сообщила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Глава территориального управления Роспотребнадзора также проинформировала, что ведомство продолжает проверки предприятий и организаций на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и предписаний.

«По данным на 18 мая начато еще пять проверок – две в Партизанске и три в Уссурийске. На всех объектах подтверждаются нарушения, которые ранее были выявлены административными комиссиями муниципальных образований», – пояснила Татьяна Детковская.

Главный санитарный врач Приморья подчеркнула, что всего с начала месяца составлен 31 протокол о нарушении и 10 протоколов о временном запрете деятельности предприятий торговли.

Напомним, что с начала эпидемии в Приморском крае заболели коронавирусом 1402 человека, 14 человек скончались.  

  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 
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Теги: кожемяко  covid-19  коронавирус 



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