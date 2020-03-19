В Приморском крае заработала "горячая линия" по коронавирусу

«Горячая линия» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), открыта в Приморье. Ее номер – 8 (423) 260-50-98. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, колл-центр располагается на базе Центра медицины катастроф Приморья.

Напомним, что задать вопросы о коронавирусе, сообщить о плохом самочувствии или подозрительных гражданах можно также по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Позвонить по бесплатному номеру можно из любой точки страны. Техподдержка ведомства многоязычная, получить консультацию можно и на китайском языке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток