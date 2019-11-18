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В Приморье выбрали двух новых главврачей
В ближайшее время к своим должностным обязанностям приступят Артур Ким и Валерий Коляда
В Приморье подведены итоги конкурса на замещение должности главных врачей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения – Ханкайской центральной районной больницы и Находкинской городской больницы.
Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, оба победителя исполняли обязанности главных врачей в указанных больницах. Так, Валерий Коляда проработал врио главного врача Находкинской горбольницы почти год. До назначения Валерий Николаевич здесь же много лет трудился врачом травматологом-ортопедом.
Артур Ким является выходцем из военной медицины, руководил Уссурийским военным госпиталем – старейшим лечебным учреждением Приморья, который в прошлом году отметил 135-летие со дня основания.
Напомним, что руководителями медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для края, назначаются на должность только после прохождения собеседования. Победителей определяет конкурсная комиссия. Каждый из претендентов должен ответить на вопросы, касающиеся направлений деятельности главного врача.
Отметим, что на должность главного врача как Ханкайской ЦРБ, так и Находкинской горбольницы претендовали по два человека.
Еще один конкурс на замещение должности руководителя Кавалеровской центральной районной больницы не состоялся.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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