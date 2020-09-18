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В Приморье подтвердили еще 71 случай заболевания COVID-19
За минувшие сутки 79 пациентов справились с инфекцией. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора в пятницу, 18 сентября.
По информации ведомства, за истекшие сутки в крае провели 3379 лабораторных исследований. Таким образом, с начала эпидемии приморские специалисты сделали уже более 330 тысяч тестов на коронавирус.
Зарегистрирован 71 новый случай заболевания. Общее число заразившихся коронавирусом в Приморье составляет 10910 человек.
Новых жертв болезни не появилось. Всего с COVID-19 в Приморье не справились 112 человек.
Количество выздоровевших от коронавируса увеличилось на 79 человек. В общей сложности инфекцию победили уже 9346 пациентов.
За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили более 1200 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проведены проверки на 2032 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте, такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительная работа проведена среди 1386 жителей региона.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Роман Павловский
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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