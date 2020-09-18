Сезон ОРВИ начался в Приморском крае раньше срока

Сезон высокой заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями (ОРВИ) начался на две недели раньше срока в Приморье. Многие поликлиники несут сейчас повышенную нагрузку. Причина – в нетипичной для региона погоде текущей осенью. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Специалисты подчеркивают, рост заболеваемости ОРВИ среди населения – тревожный сигнал для медиков, в сочетании с коронавирусной инфекцией становится высоким риск тяжелых осложнений.

При этом, как уточнили в ведомстве, наиболее высок риск заболевания ОРВИ и гриппом в детсадовских группах и школьных классах, поскольку малыши и подростки наиболее подвержены подобным заболеваниям. При этом каждый ребенок может принести инфекцию в семью. Поэтому родителям следует быть особенно внимательными сейчас к своим детям, при первых симптомах простуды обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

«В эти дни во владивостокской детской поликлинике №3, которая обслуживает большой микрорайон Снеговой Пади, через отделение неотложной помощи ежедневно проходит более 300 пациентов. Прием ведут три врача одновременно в режиме с 8.00 до 20.00. Кроме того, врачи выезжают на дом к пациентам. На одного педиатра у нас приходится по 25 вызовов в сутки», – отмечает главный врач владивостокской детской поликлиники №3 Светлана Нагибко.

Медики подчеркивают, своевременная вакцинация от гриппа защитит организм и предотвратит тяжёлое течение заболевания и возможные осложнения. Главное – сделать прививку до начала эпидемиологического сезона.

По состоянию на 15 сентября в Приморье медработники привили уже 57859 детей (25,8% от плана), из них – 17 763 пациента в возрасте от шести месяцев до семи лет, 40096 – школьники.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.