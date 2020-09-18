Олег Кожемяко вмешался в медицинский беспредел в Дальнегорске

После жалоб людей и серьёзного разговора с главой региона в отставку ушёл главврач городской больницы

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО продолжает держать ситуацию в муниципальных образованиях под своим личным контролем. На этот раз глава региона посетил с рабочим визитом Дальнегорский городской округ, во время которого он принял некоторые кадровые решения.

Так, после общения с местными жителями стало окончательно ясно, что новый главврач Дальнегорской центральной городской больницы Сергей ЮДИН систематически не справляется со своими обязанностями.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Приморского края, Сергей Юдин был назначен на пост главного врача в феврале 2020 года. За время его работы на действия как самого главврача, так и учреждения в целом неоднократно поступали жалобы от жителей муниципалитета, в том числе коллективные, что говорит о наличии системных проблем в руководстве.

«Одна из самых серьезных претензий к Сергею Юдину – попытка сокращения мест оказания медицинской помощи», – рассказали в ведомстве.

Минздрав Приморья возлагал на Юдина большие надежды: после предыдущего руководителя в учреждении наблюдался ряд серьезных проблем, решить которые должен был новый главврач. В частности, в задачи, поставленные перед руководителем, входила стабилизация финансово-хозяйственной деятельности и недопущение роста кредиторской задолженности, усиление работы по привлечению кадров, решение вопроса с нехваткой лекарственных препаратов для обеспечения пациентов стационара и другие.

Однако очевидно, что новый руководитель надежды не оправдал. Глава региона указал главврачу на его неудовлетворительную работу, на многочисленные жалобы со стороны граждан и не стал откладывать решение проблемы в долгий ящик: по итогам разговора с губернатором Сергей Юдин принял решение покинуть пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы.

Отметим, что поддержание постоянной обратной связи с муниципалитетами и жителями глубинки, личный контроль позволяют главе Приморья своевременно реагировать на обращения и грамотно принимать управленческие решения.