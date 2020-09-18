Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
Заявление на увольнение по собственному желанию он принял после визита губернатора края
Главный врач Дальнегорской центральной городской больницы Сергей Юдин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Такое решение он принял во время рабочей поездки Губернатор края Олега Кожемяко в муниципалитет в четверг, 17 сентября.
Как отметили в Министерстве здравоохранения Приморского края, Сергей Юдин был назначен на пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы в феврале 2020 года. За время его работы на действия как самого главврача, так и учреждения в целом неоднократно поступали жалобы от жителей муниципалитета, в том числе коллективные, что говорит о наличии системных проблем в руководстве.
«Одна из самых серьезных претензий к Сергею Юдину – попытка сокращения мест оказания медицинской помощи», – рассказали в ведомстве.
Отметим, что Минздрав Приморья возлагал на Сергея Юдина большие надежды: после предыдущего руководителя в учреждении наблюдался ряд серьезных проблем, решить которые должен был новый главврач. В частности, в задачи, поставленные перед руководителем, входила стабилизация финансово-хозяйственной деятельности и недопущение роста кредиторской задолженности, усиление работы по привлечению кадров, решение вопроса с нехваткой лекарственных препаратов для обеспечения пациентов стационара и другие.
Находясь в рабочей поездке в Дальнегорском городском округе, Олег Кожемяко после общения с местными жителями указал Сергею Юдину на неудовлетворительную работу по решению поставленных перед ним задач. По итогам разговора Сергей Юдин принял решение покинуть пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Вирус никуда не ушел
- С COVID-19 в Приморье не справились 112 человек
- Минздрав Приморского края рекомендовал федеральным льготникам выбрать лекарства
- Льготники с онкологией в Приморье могут получить лекарства бесплатно
- Наркотики могут уничтожить всё, что тебе дорого
- "Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека"
- В Приморье зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19
- COVID-19: За минувшие сутки еще у 70 человек в Приморье подтвержден коронавирус
- Не дай наркотикам сломать твою жизнь
Новости раздела
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Вирус никуда не ушел
- С COVID-19 в Приморье не справились 112 человек
- Минздрав Приморского края рекомендовал федеральным льготникам выбрать лекарства
- Решаем сердечные проблемы
- Льготники с онкологией в Приморье могут получить лекарства бесплатно
- Наркотики могут уничтожить всё, что тебе дорого
- "Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека"
- В Приморье зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19
- COVID-19: За минувшие сутки еще у 70 человек в Приморье подтвержден коронавирус
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Единая Россия" снова на коне
- На Приморье надвигается нечто ужасающее
- Два электробуса вышли на линию во Владивостоке
- Памятник Ленину во Владивостоке решено продать
- Сдавать на водительские права россияне будут по-новому
- Еще 120 протоколов за нарушение масочного режима составили во Владивостоке
- Подавляющее большинство учителей собирается работать на пенсии
- В Приморье зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19
- Специалисты проверили площадку НЗМУ в Находке и не нашли редких деревьев
- Владивостокцы будут ездить на электробусах