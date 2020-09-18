Главврач больницы в Приморье покинул свой пост

Заявление на увольнение по собственному желанию он принял после визита губернатора края

Главный врач Дальнегорской центральной городской больницы Сергей Юдин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Такое решение он принял во время рабочей поездки Губернатор края Олега Кожемяко в муниципалитет в четверг, 17 сентября.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Приморского края, Сергей Юдин был назначен на пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы в феврале 2020 года. За время его работы на действия как самого главврача, так и учреждения в целом неоднократно поступали жалобы от жителей муниципалитета, в том числе коллективные, что говорит о наличии системных проблем в руководстве.

«Одна из самых серьезных претензий к Сергею Юдину – попытка сокращения мест оказания медицинской помощи», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что Минздрав Приморья возлагал на Сергея Юдина большие надежды: после предыдущего руководителя в учреждении наблюдался ряд серьезных проблем, решить которые должен был новый главврач. В частности, в задачи, поставленные перед руководителем, входила стабилизация финансово-хозяйственной деятельности и недопущение роста кредиторской задолженности, усиление работы по привлечению кадров, решение вопроса с нехваткой лекарственных препаратов для обеспечения пациентов стационара и другие.

Находясь в рабочей поездке в Дальнегорском городском округе, Олег Кожемяко после общения с местными жителями указал Сергею Юдину на неудовлетворительную работу по решению поставленных перед ним задач. По итогам разговора Сергей Юдин принял решение покинуть пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы.