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Минимизировать риски поможет вакцинопрофилактика
В этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться сочетанные формы инфекции - коронавируса с ОРВИ или гриппом. Уже сейчас есть данные, что такое сочетание заболеваний отяжеляет течение COVID-19. В зону риска попадают даже те группы, которые сейчас считаются достаточно спокойными. Об этом рассказала министр здравоохранения Приморья Анна ХУДЧЕНКО.
По ее мнению, вакцинация от гриппа поможет минимизировать риски тяжелой формы COVID-19, поскольку в регионе в этом году и без того сложная эпидемическая обстановка может ухудшиться. Это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые традиционно приходят с наступлением осени. Более того, растет вероятность встретить жителями края сочетанные формы инфекции - привычные штаммы и коронавирус; это может спровоцировать серьезные осложнения протекания болезни.
Ожидается также, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. Специалисты призывают жителей Приморья принять участие в вакцинации.
Привить от гриппа в этом году планируется 1,1 миллиона приморцев. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба под руководством губернатора края Олега КОЖЕМЯКО 12 августа.
По словам заместителя председателя Правительства Приморского края Дмитрия Маризы, всего планируется привить 60% приморцев – 1,1 миллиона человек, в том числе не менее 75% представителей групп риска.
«Для максимального охвата прививаемых с 1 сентября во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке будут работать 12 мобильных прививочных комплексов, размещенных в наиболее людных местах», – обозначил он.
Кроме того, жители Приморья, имеющие хронические и другие заболевания, могут бесплатно привиться от пневмококковой инфекции. В настоящее время в регионе имеется вакцина для детей и взрослых.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, воспользоваться правом на бесплатную вакцинацию могут малыши в возрасте до 2 лет включительно, взрослые из групп риска – всего около 70 тысяч человек.
«В первую очередь, внимание детям и взрослым, которые имеют хронические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, онкологические проблемы и другие показания», – сообщила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения ВОРОБЬЕВА.
Сейчас в Приморье в наличии достаточное количество пневмококковой вакцины «Превенар» и «Пневмовакс23». «С ее помощью формируется иммунитет к болезнетворным инфекционным агентам, которые вызывают тяжелые заболевания и влияют на риск осложнений», – уточнила Евгения Воробьева. В региональном минздраве подчеркнули, что также против пневмококка ведется вакцинация пожилых людей, проживающих в соцучреждениях Приморья.
Прививку можно сделать в лечебно-профилактических организациях по месту жительства, получив предварительную консультацию у участкового педиатра или терапевта.
Напомним, в крае действует режим повышенной готовности. Жителям рекомендуется носить маски, соблюдать «социальную дистанцию» и личную гигиену - почаще мыть руки и использовать антисептики.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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