Аллергоцентр присоединился к реабилитации

К реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме, присоединилось еще одно медучреждение

Любой житель Приморского края, переболевший коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме и имеющий полис ОМС, может пройти реабилитацию.

Сегодня в регионе высококлассные специалисты не только лечат приморцев, но и помогают выздоровевшим пациентам пройти курс восстановительного лечения и быстрее вернуться к социальной и трудовой деятельности.

Первое отделение реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, было открыто в поликлинике №1 Владивостока. Специализированный центр начал работать на базе отделения восстановительного лечения № 2 по адресу ул. Пушкинская, 55. Также пациенты, перенесшие коронавирус, могут пройти курс восстановительного лечения в отделении реабилитации Медицинского центра Дальневосточного федерального университета.

Теперь к реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме, присоединилось еще одно медучреждение Приморья. Комплексная программа, призванная помочь восстановить силы и здоровье, стартовала в аллерго-респираторном центре Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ). Записаться на данную программу можно по телефону регистратуры городского аллерго-респираторного центра – 8 (423) 263-93-54.

«Пациенты, перенесшие COVID в средней и тяжелой степени тяжести с поражением легочной ткани, нуждаются в мероприятиях, восстанавливающих их здоровье. Для данной категории пациентов необходимы иммунореабилитационные мероприятия с целью восстановления не только физиологических процессов в легочной ткани, но и для коррекции работы иммунной системы. Потому что на фоне перенесенной инфекции возможны проявления иммуносупрессии, которые в дальнейшем могут привести к более частым заболеваниям вирусной и бактериальной инфекцией», – рассказала заведующая городским аллерго-респираторным центром ВКДЦ Татьяна Ситдикова.

«Аллерго-респираторный центр стал третьим подобным центром по счету», – сообщила министр здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО, добавив, что детям такая помощь тоже оказывается – круглосуточный стационар открыт на базе реабилитационного центра детской туберкулезной больницы.

Все мероприятия выполняют высококвалифицированные профессионалы медучреждения: аллерголог-иммунолог, заведующая Городским аллерго-респираторным центром, кандидат медицинских наук Татьяна Ситдикова, пульмонолог, заслуженный врач России Валентина КУДРЯВЦЕВА, заведующая Центром психотерапии и психопрофилактики, клинический психолог Зоя БОЯРКЕЕВА, ведущий врач-физиотерапевт ВКДЦ Елена ПУГАЧЕВА и другие.

«Длительность курса составляет две недели, периодичность – два-три раза в год в зависимости от тяжести перенесенной инфекции. Основной перечень реабилитационных мероприятий осуществляется по полису ОМС. Дополнительным обследованием может быть тест на антитела, компьютерная томография и несколько физиопроцедур, не входящих в ОМС-список», – сообщила главный врач клиники Анжела КАБИЕВА.

По ее словам, получив опыт работы в ковидном госпитале, специалисты ВКДЦ знают, что необходимо таким пациентам для полноценного восстановления после перенесенного заболевания. Программа направлена на восстановление устойчивости иммунной системы к вирусно-бактериальным атакам. В ней предусмотрен комплексный подход в восстановлении физиологических свойств организма: иммуннокоррекция, восстановление дыхательных функций организма, психологическая поддержка.

Иммунореабилитация проводится с соблюдением базовых принципов: раннее начало, комплексность, индивидуальный подход, мониторинг эффективности и своевременная модификация программы.

Медики напоминают: болезнь легче предотвратить, чем потом лечить ее и ее последствия. В этом поможет ряд простых мер: соблюдение гигиены рук, «социальной дистанции» - не менее 1,5 м, ношение защитных масок. Жителей края, входящих в группу риска, просят оставаться в режиме самоизоляции, как минимум, до 28 августа.

На фото: Это здание хорошо известно тем приморцам, кто страдает сложными аллергическими и респираторными заболеваниями. Теперь здесь будут восстанавливать силы и те, кто перенес COVID-19.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.