Будущие врачи не остались в стороне

Помощь студентов ТГМУ уже существенно разгрузила горячие линии по COVID-19

В борьбе с пандемией в Приморье задействованы все силы и средства. Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Однако в этой работе принимают участие не только те, кто обязан по долгу службы, но и те, кто занимается этим по зову сердца.

Так, ординаторы и студенты медицинских специальностей работают вместе с опытными наставниками в госпиталях COVID-19 в Приморье. Молодые специалисты содействуют в оказании медпомощи, развозят питание и просто общаются с пациентами, которые изолированы в палатах.

Как рассказала главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена НОВИЦКАЯ, работа каждого из нынешних студентов крайне важна для общего дела. «Ребята трудятся на должностях среднего и младшего медицинского персонала. Помогают оказывать медицинскую помощь, развозят питание и просто общаются с пациентами, которые изолированы в палатах», - отметила доктор.

Кроме того, команда волонтеров-медиков Тихоокеанского государственного медицинского университета пришла на помощь поликлиникам Владивостока. Неравнодушные студенты помогают специалистам медучреждений информировать пациентов, сдавших тест на новую коронавирусную инфекцию, о результатах.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, сейчас такая работа ведется студентами-активистами главного медицинского вуза сразу в нескольких медучреждениях Владивостока. «Студенты медуниверситета пришли на помощь врачам самых крупных поликлиник - №1, 3, 6, поликлиники в поселке Трудовом. Помощь будущих коллег позволила гораздо оперативнее связываться с горожанами, которые ждут результатов теста», - сообщили в ведомстве.

В старейшей и крупнейшей по приписному населению поликлинике Владивостока – поликлинике №1 – работают сразу четыре студента. За день ребята должны обзвонить 40 человек.

Как рассказывает Мария ЧЖЕН, обучающаяся на четвертом курсе ТГМУ, в ее рабочих обязанностях – информирование контактных пациентов о том, что у них запланировано обследование на дому на десятые сутки с последнего дня контакта с заболевшим. В случае возникновения катаральных явлений у пациента они передают его данные бригаде, обслуживающей вызовы на дому. И если до пациента не удалось дозвониться, то регистраторы перезвонят ему на следующий день.

Также будущий врач предупреждает пациентов о том, что они не должны покидать свой дом в течение 14 дней, спрашивает о самочувствии, проверяет, как они следят за своим температурным режимом, выясняет информацию о необходимости открытия листа временной нетрудоспособности. В свою очередь, поликлиника своевременно подготавливает документы для того, чтобы люди впоследствии вовремя приступили к своим должностным обязанностям.

«Как правило, люди с пониманием относятся к нашей работе, мы даем им контактные номера поликлиники, куда можно позвонить и сообщить об ухудшении самочувствия и симптомах новой коронавирусной инфекции. Мне очень интересна эта работа и, если получится в дальнейшем совмещать ее с учебой, планирую продолжить сотрудничество с поликлиникой», – рассказала Мария.

В поликлинике №1 Владивостока отмечают, что помощь будущих коллег уже существенно разгрузила горячие линии по COVID-19, на которые поступает множество звонков от жителей города. Ведь на сегодняшний день на территории, обслуживаемой медучреждением, проживают 300 горожан с подтвержденным диагнозом COVID-19, проходящие лечение на дому. Еще 930 пациентов поликлиники находятся на домашнем карантине.

Жителей Приморья призывают: будьте бдительны и внимательны не только к себе, но и к тем, кто рядом с вами. Это облегчит жизнь и вам, и врачам, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. Избегайте людных мест, носите маски, соблюдайте все возможные меры безопасности, санитарные требования, гигиену и «социальную дистанцию».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.