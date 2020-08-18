"Проще ликвидировать указанные нарушения…"

Нарушителей санэпидтребований могут закрыть, но дают им последний шанс

В Приморье на 14 августа диагноз COVID-19 подтвердился у 91 жителя края. Об этом сообщили на заседании регионального штаба под руководством губернатора Олега КОЖЕМЯКО.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, с начала эпидемии в Приморском крае выявлено 8164 случая коронавирусной инфекции.

«За минувшие сутки лабораторно обследованы на COVID 2942 человека. Из выполненных ранее тестов еще 91 положительный», – проинформировала руководитель ведомства Татьяна ДЕТКОВСКАЯ.

Пристальное внимание

За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье постоянно следят административные комиссии. К примеру, за 13 августа они проверили в общей сложности более 2,3 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 100 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

«Было составлено 15 административных протоколов по итогам работы административных комиссий на городских рынках», – доложил заместитель главы Владивостока Сергей РУССКИХ.

Кроме административных комиссий, напомним, по поручению губернатора ряд предприятий, получивших разрешение оказывать свои услуги в период действия режима повышенной готовности, будет круглосуточно находиться под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения.

В начале августа в регионе уже начали тестировать приложение для мобильных телефонов, которое позволяет подключать гаджет к действующей в крае интеллектуальной системе видеонаблюдения. Предполагается, что приложение будут использовать участники административных комиссий для видеофиксации случаев нарушения противоэпидемиологических мер с последующей передачей информации правоохранительным органам.

Проще - ликвидировать

Ранее по итогам проведенных проверок баз отдыха и других средств коллективного размещения (КСР) на побережье стало известно, что в территориальное управление Роспотребнадзора по Приморскому краю направлена информация по 26 базам отдыха – это те объекты, которые допустили значительные, многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Деятельность тех, кто не устранит нарушения в ближайшее время, может быть приостановлена.

«Вряд ли во всех случаях дело дойдет до закрытия. Ведь для базы отдыха это и репутационные потери, и невозможность заработать в кризис. К тому же приостановка деятельности – это и необходимость выселения людей, возмещение им ущерба за испорченный отдых. Проще ликвидировать указанные нарушения», – прокомментировал ситуацию руководитель краевого агентства по туризму Владимир ЩУР.

В целом специалисты проверили 248 объектов в трех муниципалитетах: Хасанском районе, Владивостокском и Находкинском городских округах. Нарушения выявлены на 198 из них. «Далеко не все средства размещения выполнили эту процедуру, направленную, в первую очередь, на недопущение вспышек заболевания в местах скопления людей. Некоторые коллективные средства размещения приступили к работе фактически нелегально. Видимо, они надеялись, что у власти до них не дойдут руки. Но руки дошли», – отметил Владимир Щур.

Именно такие КСР, не подавшие уведомления о возобновлении деятельности, а также те, которые не прошли первичные мониторинги, стали объектами контрольных рейдов. «Составлено 165 актов осмотра на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и правил предоставления гостиничных услуг, а также 58 протоколов об административных нарушениях. Всего на 97 объектах выявлены разной степени нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Отсутствовали результаты сдачи анализов на COVID-2019 у сотрудников 47 баз отдыха. 18 КСР работали без проведения обязательной классификации», – уточнил руководитель ведомства.

Многочисленные нарушения выявлены:

Хасанский район (17-19 июля)

– база отдыха «27 регион» (поселок Зарубино, бухта Алеут);

– база отдыха Welcome (поселок Зарубино, бухта Алеут, Черные пески);

– база отдыха «Фаворит плюс» (село Безверхово, Советская, 18);

– база отдыха «На берегу» (село Андреевка, Набережная, 10);

– база отдыха «Дача» (село Андреевка, Нагорная, 18);

– база отдыха «Агар» (село Андреевка, Школьная, 32);

– база отдыха «Парадайз» (село Андреевка, Ключевая, 19);

– база отдыха «Береговая» (село Витязь, Лесная, 17);

– база отдыха «Светлица» (село Витязь, Лесная, 7);

– база отдыха «Садко» (село Андреевка, Ключевая, 19).

Владивостокский городской округ (30 июля):

– база отдыха «Барон Бэр» (остров Русский, поселок Минка, 1);

– база отдыха ГД «Теремок» (Владивосток, Шевченко, 202);

– база отдыха «Феникс» (Владивосток, Лазурная, 19/15);

– база отдыха «Скала любви» (Владивосток, Лазурная, 38);

– база отдыха «Марина» (Владивосток, Лазурная, 19/38);

– база отдыха «Алена» (Владивосток, Лазурная, 15);

– база отдыха «Алые паруса» (Владивосток, Лазурная, 12);

– гостиница «Уют», (Владивосток, Лазурная, 1).

Находкинский городской округ (30-31 июля):

– гостиница «Барракуда» (поселок Врангель, Крайнева, 6);

– гостиница «Восточная» (поселок Врангель, Внутрипортовая, 23/6);

– база отдыха «Дольче-Вита» (город Находка, Гончарова, 2-33);

– база отдыха «Рандеву» (поселок Ливадия, Заводская, 29);

– база отдыха «Красная ласточка» (поселок Ливадия, Грушевая, 67);

– база отдыха «Панорама» (село Анна, Нагорная, 30);

– база отдыха «Прибой-1» (Находка, район поселка Авангард, бухта Прибойная);

– база отдыха «Голубая лагуна» (Находка, бухта Спокойная, Авиаторов, 1).

На странице агентства по туризму на сайте краевого Правительства размещен обновляемый реестр коллективных средств размещения, подавших уведомление о начале деятельности и прошедших мониторинг на соответствие требованиям. Там же размещен и «черный» список баз отдыха. На эту информацию специалисты агентства рекомендуют ориентироваться при выборе места летнего отдыха в крае. В ближайшее время рейды будут продолжены в других муниципалитетах Приморья.

Напомним, что возобновление деятельности баз отдыха в крае разрешено с 15 июля. Но для того, чтобы приступить к работе, руководство КСР обязано уведомить об этом агентство по туризму и подтвердить выполнение требований санитарной безопасности в условиях эпидемии, а именно: применение средств защиты и антисептиков, термометрию персонала и гостей, наличие справок у персонала о прохождении анализа на COVID и так далее.

Кроме того, в Приморье действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску, соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра, по возможности избегать мест скопления людей.

На фото: От контролеров нарушения не скроешь даже в лесной чаще.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



