Стоматологическая помощь возобновляется поэтапно

Как стало известно 10 августа, оказание медицинской стоматологической помощи возобновляется в Приморском крае. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО.

Свои двери должны распахнуть детская и взрослая стоматологические службы.

В региональном минздраве подготовили приказ, согласно которому смогут открыться стоматологические поликлиники во всех районах края.

«В первую очередь будут открыты отдельно стоящие стоматологические поликлиники. На втором этапе возобновится оказание медпомощи в стоматологических кабинетах при поликлиниках», – сообщила Анастасия Худченко.

Напомним, эти учреждения приостановили плановые приемы в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на постепенное снятие ограничений в крае, режим повышенной готовности сохраняется. Жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра.

На фото: Приморские стоматологи готовы к работе.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.