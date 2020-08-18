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Стоматологическая помощь возобновляется поэтапно
Как стало известно 10 августа, оказание медицинской стоматологической помощи возобновляется в Приморском крае. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО.
Свои двери должны распахнуть детская и взрослая стоматологические службы.
В региональном минздраве подготовили приказ, согласно которому смогут открыться стоматологические поликлиники во всех районах края.
«В первую очередь будут открыты отдельно стоящие стоматологические поликлиники. На втором этапе возобновится оказание медпомощи в стоматологических кабинетах при поликлиниках», – сообщила Анастасия Худченко.
Напомним, эти учреждения приостановили плановые приемы в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на постепенное снятие ограничений в крае, режим повышенной готовности сохраняется. Жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра.
На фото: Приморские стоматологи готовы к работе.
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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