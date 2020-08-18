Сovid-19 больше не в главной роли

В Приморье заработала Мариинка, разрешили открыть кинотеатры, а также поддержали зоопарки

По информации регионального оперативного штаба, на этой неделе кинотеатры Приморья начнут проверять административные комиссии.

Их проверят на соответствие санитарным нормам. После выполнения всех требований заведения смогут возобновить работу.

Кино на безопасном расстоянии

«Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом.

Обязательно наличие дезинфицирующих средств, бесконтактной термометрии, зрители должны соблюдать масочный режим и быть рассажены в зале с учетом “социальной дистанции”», – отметил на заседании оперштаба 14 августа губернатор края Олег КОЖЕМЯКО.

По заразе ударили фестивалем

А вечером в пятницу, 14 августа, премьерой балета «Тысяча и одна ночь» на Приморской сцене Мариинского театра открылся V Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». В торжественной церемонии принял участие Губернатор региона Олег Кожемяко.

Как сообщили в министерстве культуры Приморского края, «Тысячу и одну ночь» в хореографическом воплощении главного балетмейстера Эльдара Алиева дальневосточные зрители увидели впервые. В разные годы маэстро ставил этот балет в Америке и Европе, а для труппы Приморской сцены создал новую редакцию.

Для воплощения в музыке и танце из легендарного сборника сказок «Тысяча и одна ночь» авторы выбрали первую и основную – «Рассказ о царе Шахрияре и его брате». Ее повествование перемежается тремя самыми популярными сказками Шехерезады: «Синбад-мореход и птица Рухх», «Алладин и волшебная лампа», «Али-Баба и сорок разбойников».

По словам хореографа постановки Эльдара Алиева, это, вероятно, первая в мире премьера настолько масштабного балета после начала пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» пройдет во Владивостоке с 14 августа по 6 сентября. В его программу кроме балета «Тысяча и одна ночь» вошли оперы Верди «Дон Карлос» и «Аида», «Огненный ангел» и «Война и мир» Прокофьева, а также классические и современные балетные постановки. Международный фестиваль во Владивостоке пройдет уже в пятый раз. В прошлые годы в его рамках состоялись премьеры спектаклей «Аида», «Парсифаль», «Лючия ди Ламмермур» и другие.

По требованию Роспотребнадзора для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер при рассадке зрителей в театре необходимо соблюдать шахматный порядок.

«Звериные» субсидии

До миллиона рублей могут получить зоопарки Приморья, работа которых была приостановлена с 25 марта по 6 июня. Государственная поддержка предусмотрена на возмещение затрат на покупку кормов, ветеринарные мероприятия, содержание животных.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, зоопаркам окажут помощь из регионального бюджета – организации смогут получить до 1 миллиона рублей за месяц понесенных затрат. Заявки принимают в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 45а, кабинет 208. Справки по телефонам: 8 (423) 239-09-90 или 240-09-37.

Жителей просят носить маски, использовать санитайзеры для гигиены рук, а также соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 м.

На фото: По лестнице приморский Мариинки уже несколько месяцев не ступала нога ценителей высокого искусства.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.







