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COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья

18 Июля 2020, 15:38 | Приморье

Теперь предприятие будет работать в карантинном режиме

У одного из сотрудников Дальнегорского ГОКа обнаружена новая коронавирусная инфекция. COVID-19 у него был выявлен при подготовке к плановой операции. Теперь предприятие будет работать в карантинном режиме.

Как сообщает региональное правительство, заболевший сотрудник предприятия посещал Владивосток, где проходил лечение в марте-апреле. 13 мая он отправился в краевую столицу на плановую операцию, на следующий день пришёл положительный тест на COVID-19, и его сразу поместили в инфекционное отделение одной из больниц Владивостока. Уже установлен круг лиц, с кем он контактировал, все работники отправлены на домашнюю самоизоляцию на две недели. Сейчас на предприятии работает дезинфицирующая бригада.

Работа системообразующего предприятия в Дальнегорске продолжится в карантинном режиме: допуск на комбинат разрешён только сотрудникам, проводится ежедневное измерение температуры, регулярная санитарная обработка помещений и рук работников, действует масочный режим.

Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пандемия  дальнегорский гок  завод  коронавирус  карантин  режим  Бор  covid-19 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРјС†СѓРє20:45, 18.07.2020#

    июль месяц на улице к чему статьс

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