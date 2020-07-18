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COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
Теперь предприятие будет работать в карантинном режиме
У одного из сотрудников Дальнегорского ГОКа обнаружена новая коронавирусная инфекция. COVID-19 у него был выявлен при подготовке к плановой операции. Теперь предприятие будет работать в карантинном режиме.
Как сообщает региональное правительство, заболевший сотрудник предприятия посещал Владивосток, где проходил лечение в марте-апреле. 13 мая он отправился в краевую столицу на плановую операцию, на следующий день пришёл положительный тест на COVID-19, и его сразу поместили в инфекционное отделение одной из больниц Владивостока. Уже установлен круг лиц, с кем он контактировал, все работники отправлены на домашнюю самоизоляцию на две недели. Сейчас на предприятии работает дезинфицирующая бригада.
Работа системообразующего предприятия в Дальнегорске продолжится в карантинном режиме: допуск на комбинат разрешён только сотрудникам, проводится ежедневное измерение температуры, регулярная санитарная обработка помещений и рук работников, действует масочный режим.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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