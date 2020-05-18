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COVID-19: Две новые смерти от коронавируса подтверждены в Приморье
Число жертв коронавируса увеличилось в Приморском крае. По данным на 18 мая от этой инфекции, несмотря на усилия врачей, скончались 14 человек.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, получено патологоанатомическое заключение о том, что причиной смерти еще двух человек в регионе стал COVID-19.
«Официально подтверждены две смерти от новой коронавирусной инфекции. Скончавшиеся – мужчина 1955 года рождения и женщина 1968 года рождения. У обоих коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хронический гепатит, цирроз печени и сердечно-сосудистые патологии», – сообщили в оперштабе.
Напомним, с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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