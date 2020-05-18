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COVID-19: Масштабная дезинфекция общественных пространств прошла в Приморье
18 Мая 2020, 13:40 | Приморье
Скверы, парки, детские площадки, дороги, тротуары и другие общественные пространства Приморского края проходят регулярную дезинфекцию
Специалисты министерства ГОЧС Приморского края провели санитарную обработку территорий в Дальнереченском, Ольгинском, Красноармейском, Михайловском районах, в Лесозаводском городском округе и других муниципалитетах. Данные мероприятия направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
«Дезинфекция – одно из самых эффективных средств профилактики. Обработка осуществляется специальным дезинфицирующим препаратом, который рекомендован Роспотребнадзором. Он совершенно безопасен для людей и животных», – отметили специалисты.
По последним данным в Приморском крае число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1339 человек. В последние сутки выявили еще 71 пациента. Основной прирост отмечается в Находке, Уссурийске и Арсеньеве.
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Теги: covid-19 дезинфекция коронавирус
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