COVID-19: Масштабная дезинфекция общественных пространств прошла в Приморье

Скверы, парки, детские площадки, дороги, тротуары и другие общественные пространства Приморского края проходят регулярную дезинфекцию

Специалисты министерства ГОЧС Приморского края провели санитарную обработку территорий в Дальнереченском, Ольгинском, Красноармейском, Михайловском районах, в Лесозаводском городском округе и других муниципалитетах. Данные мероприятия направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

«Дезинфекция – одно из самых эффективных средств профилактики. Обработка осуществляется специальным дезинфицирующим препаратом, который рекомендован Роспотребнадзором. Он совершенно безопасен для людей и животных», – отметили специалисты.

По последним данным в Приморском крае число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1339 человек. В последние сутки выявили еще 71 пациента. Основной прирост отмечается в Находке, Уссурийске и Арсеньеве.