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COVID-19: Еще 71 человек заболел коронавирусом в Приморье за сутки
18 Мая 2020, 11:45 | Приморье
Приморский край занимает 58 место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 18 мая.
Как сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки коронавирусом в Приморье заболел еще 71 человек.
«Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка – 25%», – проинформировала она.
Предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 в Приморье призваны, в том числе, рейды по предприятиям общественного питания, бытового обслуживания, на общественном транспорте – чтобы выявить объекты, на которых не соблюдается масочный режим, не проводится дезинфекция. Только за минувшее воскресенье составлено почти 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. В суды направлен 41 материал, в Роспотребнадзор – 54.
Олег Кожемяко подчеркнул, что нужно усилить работу административных комиссий в городах, где наблюдается значительный рост заболевания.
«Это влияет на всю ситуацию в крае, препятствует поэтапному возобновлению экономики, отмене ограничений. Поэтому необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, не подвергать себя и окружающих опасности быть зараженным коронавирусом», – заявил Губернатор.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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Теги: коронавирус covid-19
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