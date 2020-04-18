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COVID-19: В Приморье за сутки коронавирус подтвержден у 18 пациентов

18 Апреля 2020, 17:32 | Приморье
Среди них есть и те, кто не покидал пределы Приморского края
 
По данным оперативного штаба Приморья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в крае официально подтверждено 67 случаев заболевания COVID-19. Из них 18 – за последние сутки.
 
В числе тех, у кого лабораторно подтвердили наличие коронавируса, – пациенты, которые  были госпитализированы с симптоматикой, не исключающей COVID-19, или являлись контактными с теми, у кого уже был подтвержден диагноз.
 
«Пациенты разного возраста: от 18 до 78 лет. У нескольких человек ранее диагностировали внебольничную пневмонию, кто-то ранее выезжал за пределы Приморья. Есть и те, кто не покидал край», – сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. 
 
В оперативном штабе отмечают, что состояние всех приморцев, находящихся лечение от коронавируса, в основном стабильное. Однако четверо пациентов – тяжелые, один – крайне тяжелый.
 
Продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление и предупреждение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в том числе в тех районах, где в последние дни были выявлены заболевшие.
 
Цепочку распространения вируса определяют эпидемиологи, они же устанавливает круг контактов заболевших.
 
«Важно понимать, что если заболевший человек или находящийся под подозрением находился с кем-то в контакте, этот круг лиц будет определен, и все необходимые эпидемиологические мероприятия будут выполнены. Не стоит паниковать, увидев в списке районов с заболевшими вашу территорию», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
 
Напомним, необходимо соблюдать правила гигиены и режим самоизоляции – выходить из дома только в случае крайней необходимости, надев маску и обеспечив «социальную дистанцию».
 
Фото – Роман Павловский
 

 

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Теги: самоизоляция  covid-19  диагноз  коронавирус 



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