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COVID-19: Еще три жителя Приморья не смогли справиться с заболеванием
Число заболевших за минувшие сутки, 16 октября, коронавирусом приморцев вновь выше, чем днем ранее – лабораторно подтверждены еще 108 случаев инфекции. Не смогли справиться с заболеванием еще три жителя края.
По информации оперативного штаба, всего с начала эпидемии в регионе коронавирус подтвержден у 13 218 человек.
«По состоянию на 16 октября прирост заболевших составил 108 человек. Выздоровели 11 149 пациентов с COVID, из них 70 – за последние сутки», – уточнили в оперштабе.
Число летальных исходов возросло до 129 – еще три жителя региона не смогли справиться с инфекцией.
Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
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