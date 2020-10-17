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COVID-19: Еще три жителя Приморья не смогли справиться с заболеванием

17 Октября 2020, 12:42 | Приморье

Число заболевших за минувшие сутки, 16 октября, коронавирусом приморцев вновь выше, чем днем ранее – лабораторно подтверждены еще 108 случаев инфекции. Не смогли справиться с заболеванием еще три жителя края.

По информации оперативного штаба, всего с начала эпидемии в регионе коронавирус подтвержден у 13 218 человек.

«По состоянию на 16 октября прирост заболевших составил 108 человек. Выздоровели 11 149 пациентов с COVID, из них 70 – за последние сутки», – уточнили в оперштабе.

Число летальных исходов возросло до 129 – еще три жителя региона не смогли справиться с инфекцией.

Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: covid-19  коронавирус 



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