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С COVID-19 в Приморье не справились 112 человек
Новые жертвы коронавируса регистрируют третий день подряд в Приморье
В Приморье лабораторно подтвердили 68 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки. Один человек не справился с болезнью. Выздоровели 66 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу в четверг, 17 сентября.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в крае провели 1836 лабораторных исследований. В результате удалось выявить 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, всего с начала эпидемии от инфекции в крае пострадали 10839 человек.
Еще один пациент стал жертвой болезни, в общей сложности с COVID-19 в Приморье не справились 112 человек, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Отметим, что новые жертвы коронавируса в регионе регистрируют уже третий день подряд.
Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 66 человек – до 9267.
За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили более 1100 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проведены проверки на 2037 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте и такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительная работа проведена среди 1384 граждан.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Роман Павловский
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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