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Когда съел - и непорядок

17 Сентября 2019, 14:35 | Приморье

На вопросы «Золотого Рога» отвечает руководитель аллерго-респираторного центра Владивостока

 

Заведующая городским аллерго-респираторным центром города Владивостока Татьяна СИТДИКОВА в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы на «Прогулке с врачом» консультирует всех желающих по вопросам аллергий и здорового образа жизни.

Корреспонденту «Золотого Рога» она объяснила разницу между пищевой аллергией и пищевой непереносимостью, почему программы питания не могут быть общими для всех, и как возможно не худеть на огурцах.

- Татьяна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, про программу «ИммуноХелс».

- Программа «ИммуноХелс» (ImmunoHealth. – Прим. авт.) рассматривает каждого человека с точки зрения индивидуальности. Это современный, научно-обоснованный, индивидуальный подход к каждому пациенту, с учётом уникальности его иммунной и пищеварительной систем. Тест «ИммуноХелс», позволяет диагностировать аномальные реакции иммунной системы к продуктам питания, приводящие к патологическим состояниям организма, которые являются истинной причиной большинства упорно протекающих, трудно поддающихся медикаментозному лечению, хронических заболеваний, недостатка энергии, тонуса и слабой сопротивляемости инфекциям.

- Может ли у человека случиться острый приступ пищевой непереносимости?

- Пищевая непереносимость и пищевая аллергия – это разные явления. На пищевую непереносимость острых реакций быть не может. Это хронические процессы, которые протекают долгое время.

- Существуют ли продукты, которые находятся в топе по непереносимости?

- Главное отличие «ИммуноХелса» в том, что это индивидуальная программа. Рекомендации даются персонализированно каждому пациенту на основании его данных. 

- Непереносимость начинается с детства или уже во взрослом возрасте?

- Говорить о скрытой пищевой непереносимости у детей возможно в том случае, когда иммунная система начинает функционировать в полном объеме, это детки трех-пяти лет.

- Как понять, что у тебя пищевая непереносимость?

- Симптомов, которые могут быть признаками пищевой непереносимости довольно много: со стороны иммунной системы - длительная чрезмерной нагрузка на иммунную систему, как правило, приводит к снижению сопротивляемости разного рода вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям. Эти состояния сопровождаются частыми и длительными простудами с тяжёлыми осложнениями, стойкими к медикаментозному лечению, вирусными и бактериальными поражениями кожи и слизистых оболочек. Неврологическая симптоматика, которая может проявляться длительными и мучительными головными болями. Со стороны пищеварительной системы происходят нарушение процессов пищеварения, изжога, диарея, вздутие кишечника; синдром хронической усталости; частые рецидивы бактериальных и герпетических инфекций.

- Слышала, что если выявляется пищевая непереносимость какого-либо продукта, например, молока, то это автоматически означает, что некоторые продукты тоже вычеркиваются.

- Существует понятие перекрестного процесса, когда белковые структуры идентичны в нескольких пищевых продуктах. Если нам нельзя пить цельное коровье молоко, то есть перекрестные реакции, которые могут возникнуть на говядину и на продукты, связанные с коровьим молоком: сливочное масло, творог, сметана и кефир. Однако все эти продукты все равно будут указаны в анализе.

- Как проходит анализ?

- Тест «ImmunoHealth» включает полноценную консультацию специалиста аллерголога-иммунолога, с подробным сбором анамнеза и пищевых предпочтений, сам забор крови (кровь на анализ берется из пальца), затем анализ передается в лабораторию для обработки. По получении результата, мы встречаемся с пациентом для обсуждения результатов и дачи персональных рекомендаций по рациону питания.

 - Стал ли этот анализ популярным в Приморском крае?

- Программа «ImmunoHealth» набирает свою популярность и среди жителей нашего региона. Благодаря информированию населения, мы можем рассказать о возможностях программы.

- Есть ли рекомендации для людей со «скрытой пищевой непереносимостью»?

- Важно понимать, что борьба со скрытой пищевой непереносимостью должна быть совместной. При индивидуальном сопровождении специалист дает полную консультацию по всем тонким нюансам, дает рекомендации по новому рациону питания, с учетом принципов иммунодиетологии, но если человек не будет выполнять рекомендации, то ситуация останется прежней.

- Какие перспективы у этого явления в Приморском крае?

- Глобальные. Сейчас здоровый образ жизни в моде. ЗОЖ включает в себя не только отказ от вредных привычек и спорт, но и соблюдение определенного режима питания. Новые подходы к рациону питания, основанные на иммунодиетологии, позволяют нормализовать вес и улучшить состояние здоровья без ограничения в количестве потребляемых калорий, рискованных и изнурительных голоданий, без нарушения баланса жиров, углеводов, белков, витаминов и минералов. Это позволяет существенно сократить потребность во многих лекарственных препаратах при хронических заболеваниях, вплоть до полной отмены. Принципам этой программы легко следовать на протяжении всей жизни.

На фото: Заведующая городским аллерго-респираторным центром города Владивостока Татьяна Ситдикова: «Важно понимать, что борьба со скрытой пищевой непереносимостью должна быть совместной».

Фото автора

Мария ПУШКАРЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: аллергия  здравоохранение  здоровье 






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