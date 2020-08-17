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В Приморье за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
17 Августа 2020, 14:20 | Приморье
Один человек не справился с болезнью. Общее число жертв эпидемии приближается к сотне человек. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 17 августа.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в Приморье зарегистрировано 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а с начала эпидемии – 8438.
Не справился с болезнью еще один человек. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в Приморском крае стали 98 человек.
Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 60 человек – до 6721.
Специалисты обращают внимание на то, что заболеванию коронавирусом подвержены, в том числе, и дети. Даже если ребенок сам по себе легко перенесет болезнь, он может быть переносчиком коронавируса. Так, к примеру, произошло в Пожарском районе Приморья, где был зафиксирован случай заражения матери от своего ребенка, принесшего болезнь извне.
За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье постоянно следят административные комиссии. За прошедшие выходные в рейдовых мероприятиях в Приморском крае принял участие 1131 сотрудник органов внутренних дел и 209 сотрудников Росгвардии. Проверено в общей сложности 3675 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта и такси, базы отдыха и пляжей. Проведена разъяснительная работа среди 3291 жителей Приморского края, составлены 163 протокола об административных правонарушениях.
«Специалисты управления и территориальных отделов провели 156 внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют торговлю и оказание услуг. Сейчас проводится 39 проверок на территории 17 муниципальных образований. По итогам проведенных мероприятий в отношении 57 предприятий судами принято решение о приостановке деятельности, в судах на рассмотрении находится 47 дел об административном правонарушении», – рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.
Олег Кожемяко подчеркнул, что работу административных комиссий в Приморье нельзя останавливать ни на сутки.
«Наша задача – удержать ситуацию, чтобы 1 сентября не сорвалось, чтобы дети организованно пошли в школу. Поэтому продолжаем работу административных комиссий, в том числе по составлению списков и установлению перечня необходимого оборудования, которое нужно будет для начала учебного года. Это антибактерицидные лампы, бесконтактные термометры, маски для педагогического состава, дезинфицирующие вещества и так далее», – заявил глава региона.
Олег Кожемяко напомнил, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску, соблюдать «социальную дистанцию».
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Теги: эпидемия коронавирус
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