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COVID-19: Темп прироста заболевших коронавирусом в Приморье остается высоким

17 Августа 2020, 08:40 | Приморье

По информации на 16 августа, за сутки инфекция диагностирована еще у 91 жителя региона. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 8 348 человек, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

На сегодняшний день протестировано 269 585 человек – ежедневно почти 3 тысячи человек сдают анализ на COVID-19.

Выздоровели за сутки 86 человек, с нарастающим итогом – 6 661 приморец. Не смог справиться с инфекцией еще один житель региона. Таким образом, число летальных исходов – 97.

«В настоящее время количество заболевших на 100 тысяч населения в Приморье составляет 455 человек. Несмотря на то, что этот показатель ниже среднего дальневосточного и российского, угроза инфицирования все еще довольно высока. Это доказывает и статистика  –  “плюсом” 91 случай за сутки, с нарастающим итогом – 8 348 человек. Призываем жителей Приморья не пренебрегать простыми правилами безопасности при посещении мест массового пребывания: ношение масок, мытье рук и “социальная дистанция”. Это снизит риск заболевания COVID-19», – отметили в оперштабе.

Отметим, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. За его соблюдением постоянно следят административные комиссии.

Автор фото - Марина Божко

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: covid-19  коронавирус 



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