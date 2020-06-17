Более 100 человек заболели коронавирусом в Приморье за минувшие сутки

Не справился с болезнью еще один пациент. Об этом сообщили на оперативном штабе, который провел Губернатор края Олега Кожемяко во время рабочей поездки в Большой Камень в среду, 17 июня.

На штабе доложили, что от новой коронавирусной инфекции скончался 84-летний мужчина.

«Почти неделю пациент находился в стационаре в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Мужчина имел сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, в том числе, нарушение ритма», – сообщили специалисты, добавив, что число умерших от COVID-19 в Приморье достигло 29 человек.

Еще 104 человека заболели коронавирусом за прошедшие сутки.

«Всего с начала пандемии в крае выявлено 3 169 случаев заражения COVID-19. Причины ухудшения эпидемиологической ситуации – регистрация групповых очагов среди жителей, посещающих религиозные учреждения различных конфессий, случаев заболевания среди работающего населения, увеличение количество контактных по местам их работы, посещение гражданами после снятия ограничений на первом этапе мест массового отдыха без соблюдения “социальной дистанции” и масочного режима», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо усилить контроль за работой магазинов, предприятий по оказанию услуг населению. Административные комиссии должны наказывать тех, кто не соблюдает перчаточно-масочный режим, санитарные правила.

«Наша задача – соблюдать санитарный режим, это должны выполнять все организации, взаимодействующие с клиентами. Должна вестись бескомпромиссная работа административными комиссиями, всеми органами власти: судебными, исполнительными, правоохранительными. Нам нужно сделать все, чтобы выйти к 23 июня с наименьшими потерями и дать возможность поэтапному открытию других отраслей», – заявил Губернатор.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.