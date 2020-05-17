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COVID-19: 71 новый случай заражения коронавирусом выявили в Приморье
Большая часть заболеваний приходится на очаговые территории – это Владивосток, Находка и Арсеньев
В Приморье в последние сутки выявили еще 71 пациента с коронавирусной инфекцией. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под председательством Губернатора Олега Кожемяко в воскресенье, 17 мая.
Случаи заражения зафиксированы на 23 территориях Приморского края.
«В Приморье зарегистрировано всего 1268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 71 жителю края положительный диагноз поставили в последние сутки. Большая часть заболеваний приходится на очаговые территории – это Владивосток, Находка и Арсеньев», – уточнила заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Светлана Морозова.
Как подчеркнул Губернатор, наиболее часто граждане заражаются коронавирусной инфекцией в местах массового скопления людей, к примеру, на городских пляжах и в общественном транспорте. Поэтому так важно продолжать вести разъяснительную работу о необходимости ношения масок и соблюдения «социальной дистанции» на улицах, а также выполнении базовых правил гигиены, в числе которых регулярное мытье рук.
«В режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, соблюдение “социальной дистанции”, нам придется жить еще очень долго. Постепенно, так или иначе, будут открываться предприятия, которые сегодня не работают. От нас зависит, как будет идти при этом рост заболеваемости. Будем ли мы пользоваться средствами индивидуальной защиты, ответственно относиться к санитарно-эпидемиологическим требованиям – все это имеет значение. Эти меры плюс дезинфекция общественных пространств, подъездов – работа, которую мы сегодня организуем и которую продолжим выполнять ежедневно. Только так можно добиться снижения прироста количества заболевших», – заявил Олег Кожемяко.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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