www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.21 р. 100 JPY: 68.38 р.
EUR: 79.13 р. 10 CNY: 10.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Будьте здоровы
Распечатать

COVID-19: 71 новый случай заражения коронавирусом выявили в Приморье

17 Мая 2020, 12:57 | Приморье

Большая часть заболеваний приходится на очаговые территории – это Владивосток, Находка и Арсеньев

В Приморье в последние сутки выявили еще 71 пациента с коронавирусной инфекцией. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под председательством Губернатора Олега Кожемяко в воскресенье, 17 мая.

Случаи заражения зафиксированы на 23 территориях Приморского края.

«В Приморье зарегистрировано всего 1268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 71 жителю края положительный диагноз поставили в последние сутки. Большая часть заболеваний приходится на очаговые территории – это Владивосток, Находка и Арсеньев», – уточнила заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Как подчеркнул Губернатор, наиболее часто граждане заражаются коронавирусной инфекцией в местах массового скопления людей, к примеру, на городских пляжах и в общественном транспорте. Поэтому так важно продолжать вести разъяснительную работу о необходимости ношения масок и соблюдения «социальной дистанции» на улицах, а также выполнении базовых правил гигиены, в числе которых регулярное мытье рук.

«В режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, соблюдение “социальной дистанции”, нам придется жить еще очень долго. Постепенно, так или иначе, будут открываться предприятия, которые сегодня не работают. От нас зависит, как будет идти при этом рост заболеваемости. Будем ли мы пользоваться средствами индивидуальной защиты, ответственно относиться к санитарно-эпидемиологическим требованиям – все это имеет значение. Эти меры плюс дезинфекция общественных пространств, подъездов – работа, которую мы сегодня организуем и которую продолжим выполнять ежедневно. Только так можно добиться снижения прироста количества заболевших», – заявил Олег Кожемяко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: covid-19  коронавирус 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]