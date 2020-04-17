В Михайловском районе Приморья продолжается эпидрасследование

Специалистами территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю оперативно отработан и установлен круг лиц, контактных с 74-летней пациенткой Михайловской центральной районной больницы, у которой в начале нынешней недели выявлен COVID-19.

Как сообщила представитель ведомства Виктория Пак, в настоящее время установлено более 60 человек, которые имели контакт с инфицированной женщиной.

«Из этого числа выявлено шесть человек, тесты которых дали положительный результат. Все они доставлены в подразделение Уссурийской центральной городской больницы, где так же, как и во Владивостоке, открыт инфекционный госпиталь», – сообщила эпидемиолог.

Она подчеркнула, что заболевание у пациентки, явившейся переносчиком заболевания, протекало в легкой форме.

«Женщина поступила в терапевтическое отделение Михайловской больницы с бронхитом. Других жалоб у нее не было. По возрастным показаниям был сделан тест на коронавирус, который и показал инфекцию», – уточнила Виктория Пак.

Представитель санитарной службы Приморья подчеркнула, что специалисты ведомства продолжают комплекс мероприятий, направленных на выявление и предупреждение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Михайловском районе. Стационар местной больницы в настоящее время закрыт на карантин, здесь проводятся противоэпидемиологические мероприятия.