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Еще одного приморца вылечили от коронавируса
17 Апреля 2020, 18:32 | Приморье
Пациентка, победившая новую коронавирусную инфекцию, выписана из инфекционного госпиталя в Приморье в пятницу, 17 апреля. Таким образом, число победивших COVID-19 в крае достигло четырех человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В министерстве здравоохранения Приморья уточнили, что по результатам итогового тестирования у пациентки подтвердилось отсутствие коронавируса в организме. Она отправились домой после полного выздоровления.
«Женщина поступила на лечение 3 апреля. У нее был выставлен диагноз: пневмония, осложненная коронавирусной инфекцией. Состояние оценивалось как средней степени тяжести. Медикаментозное лечение дало результат, и сегодня пациентка благополучно выписана», – сообщила заведующая инфекционным госпиталем COVID+ Анна Симакова.
Напомним, всего на сегодняшний день в Приморье лабораторно подтверждены 49 случаев заражения COVID-19: на лечении находятся 43 человека: четверо выписаны, два случая закончились летальным исходом.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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Теги: коронавирус самоизоляция пандемия
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