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Подозрение на коронавирус выявили у жительницы Ханкайского района
Жительница села Камень-Рыболов Ханкайского района получила статус «подозрительная», как только был получен положительный результат ее первичного анализа на коронавирус. Окончательный диагноз выявит повторный тест.
По информации оперативного штаба в Ханкайском районе, жительница Камень-Рыболова накануне, 16 апреля, прибыла из Москвы. Вечером был получен результат предварительного анализа – смыва из носоглотки, свидетельствующий о том, что она может являться носителем опасной инфекции.
«При этом никаких симптомов заболевания у пациентки не наблюдается. В настоящее время она доставлена на карантин в инфекционный госпиталь Владивостока, где будет проведен повторный тест. Анализ подтвердит или опровергнет наличие у пациентки коронавируса», – сообщили в штабе.
Отметим, что география заболевших COVID-19 в Приморье расширяется – Владивосток, Находка, Артем, Дальнегорск, Шкотовский, Михайловский, Надеждинский районы и другие. Оперативный штаб напоминает приморцам о необходимости соблюдения режима самоизоляции: не выходить на улицу без острой необходимости, избегать посещения мест массового скопления людей, соблюдать правила гигиены.
Всего на сегодняшний день в крае официально подтверждены 49 случаев заболевания COVID-19.
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