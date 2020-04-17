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Стали известны результаты тестов приморцев, контактировавших с зараженными в Подъяпольском
17 Апреля 2020, 15:18 | Приморье
Повторный забор анализа проведут 23 апреля
Результаты первого теста на коронавирус людей, которые контактировали с инфицированными жителями поселка Подъяпольское Шкотовского района, показали отрицательный результат.
Как сообщили в оперативном штабе Приморья, провести тест на коронавирус пришлось 55 жителям небольшого поселка, с которыми успели пообщаться двое зараженных.
«Первые тесты показали отрицательный результат. Но мы не можем исключать, что повторный забор анализов, который будет проведен 23 апреля, окажется положительным. Такие случаи уже бывали. Именно поэтому крайне важно, чтобы все эти граждане оставались в режиме изоляции, не подвергали других возможной опасности», – подчеркнули в штабе.
Как сообщил главный врач Шкотовской центральной районной больницы Михаил Молдаванов, по состоянию на 17 апреля было выявлено еще 10 человек, находившихся в прямом контакте с инфицированными. Результаты их анализов пока неизвестны.
Напомним, что ранее у двух жителей Подьяпольского, вернувшихся из Московской области, был выявлен COVID-19. Оба сейчас находятся на лечении в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2. В связи с нарушением этими гражданами режима самоизоляции и возможной угрозой распространения коронавирусной инфекции было принято решение частично ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское.
Всего на сегодняшний день в крае официально подтверждены 49 случаев заболевания COVID-19.
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