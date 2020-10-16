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COVID-19 в Приморье: Медики работают на пределе человеческих возможностей

16 Октября 2020, 16:20 | Приморье

Пренебрежение элементарными санитарными правилами приводит к массовому обращению граждан за медпомощью, в связи с чем поликлиники несут огромную нагрузку и не справляются с наплывом граждан

По мере ухудшения эпидемиологической ситуации в Приморье все больше ресурсов здравоохранения перенаправляются на борьбу с COVID-19. Вернуть работу системы здравоохранения в нормальное русло могут помочь сами приморцы – необходимо носить маску в местах скопления людей, соблюдать «социальную дистанцию» и оставаться дома даже при малейшем недомогании, насморке или кашле. С таким призывом к жителям региона обратилась заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Она отметила, что рост заболеваемости может быть связан с несколькими факторами – с сезонным похолоданием, ослабленным иммунитетом, но самое главное – с нежеланием граждан прислушиваются к рекомендациям врачей и органов исполнительной власти о соблюдении санитарных мер.

«Сейчас поступает множество обращений от граждан, связанных с тем, что они не могут получить плановую помощь, кто-то долго ждет врача с симптомами простуды, не может дозвониться. Причина этого заключается в том, что сегодня ресурсы здравоохранения края в полной мере задействованы в оказании услуг пациентам, борьбе с коронавирусной инфекцией – с полной отдачей и на пределе человеческих возможностей работают доктора, медицинские сестры, работники скорой медицинской помощи. Несоблюдение простых правил, которые защищают от COVID и от сезонных заболеваний, простуды и гриппа, может привести к лавинообразному росту числа заболевших, тогда никакая система здравоохранения не справится»», – подчеркнула министр.

Чтобы прекратить рост заболеваемости, необходимо избегать общения с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний, не выходить на работу даже при малейшем недомогании, насморке или кашле.

«Обязательно ношение маски в местах скопления людей, соблюдение “социальной дистанции” в 1,5 метра – это то расстояние, на котором можно чувствовать себя в безопасности при вирусных инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем. Следует как можно чаще мыть руки, обязательно оценивать свое состояние здоровья и состояние здоровья детей, при первых симптомах недомогания ограничить посещение образовательных учреждений», – обозначила Анастасия Худченко.

Она объяснила, почему так важны все указанные меры. По данным территориального управления Роспотребнадзора, при проведении санитарно-эпидемиологического контроля в смывах с ручек дверей, с предметов общего пользования в общественных местах фиксируется наличие коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения призвала жителей края отнестись с понимаем к вынужденным ограничениям и быть более ответственными к своему здоровью и здоровью окружающих.

«Если мы все вместе будем соблюдать простые правила, здравоохранение сможет переориентировать ресурсы на оказание плановых видов помощи, оказание помощи пациентам с онкологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринными заболеваниями. Мы исключим те задержки, которые есть сейчас для пациентов с пневмониями и высокой температурой. Правительство Приморского края и медицинские организации принимают максимальные усилия для того, чтобы сдержать рост заболеваемости и справиться с инфекцией. Но это возможно сделать только при полном понимании и содействии со стороны населения», – подчеркнула Анастасия Худченко.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: covid-19  коронавирус  медпомощь 



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