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COVID-19 в Приморье: Еще одна жертва и 104 новых случая заболевания коронавирусом
Всего за время эпидемии с болезнью в Приморье не справились 126 пациентов
Число граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции в Приморском крае, к 16 октября выросло до 13110 человек. За последние сутки зарегистрированы 104 случая, заболеваемость продолжает расти на протяжении всей недели и уже сравнялась с показателями конца июля.
По информации оперативного штаба, за последние сутки в Приморье подтвердились 104 новых случая заболевания коронавирусом – так много заражений в регионе не фиксировали с 31 июля.
«По состоянию на 16 октября общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 13110 человек. Выздоровели 11079 пациентов с COVID, из них 85 – за последние сутки», – уточнили в оперштабе.
Жертвой инфекции стал еще один человек.
Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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