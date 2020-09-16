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Минздрав Приморского края рекомендовал федеральным льготникам выбрать лекарства

16 Сентября 2020, 16:50 | Приморье

До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе право ежемесячно получать лекарства в 2021 году. В министерстве здравоохранения Приморья объяснили, почему им не следует отказываться от медикаментов.

В 2020 году те льготники, кто выбрал компенсацию, по нормативу получают чуть более 10 тысяч рублей в год. Между тем, средняя стоимость чека для одного пациента составляет 5426 рублей. В него входят специальные препараты для лечения индивидуальных болезней пациента, которые недоступны в аптеках без назначения врача. И, к сожалению, как отмечают в региональном минздраве, участились случаи, когда в ведомство за помощью обращаются граждане, которым требуются дорогостоящие лекарства.

«В этом году к нам обратились более 100 человек с просьбой о предоставлении лекарств. Все они ранее отказались от получения льготы, но болезнь обострилась или случились осложнения», – отметила замминистра здравоохранения Оксана СОЛОВЬЕВА.

Она подчеркнула, что в течение года сумма на выдачу льготных лекарственных препаратов закладывается в бюджет заранее – до 1 октября каждого года, в соответствии с количеством федеральных льготников, подавших заявления в Пенсионный фонд. Поэтому приморцам рекомендуется сохранить за собой право на получение государственной помощи в виде набора социальных услуг.

«И у граждан, которые ранее сделали выбор в пользу денежной компенсации, есть возможность возобновить право на получение лекарств по рецептам врача бесплатно. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд или МФЦ до 1 октября этого года», – обозначили в минздраве.

Отметим, на сегодняшний день в Приморском крае проживают почти 130 тысяч человек, имеющих право на получение льготы для обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 36 тысяч из них стабильно выбирают лекарства, а не деньги.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: здравоохранение  льготы  Минздрав Приморского края  лекарства 



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