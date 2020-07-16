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COVID-19: В Приморье за минувшие сутки заболели 69 человек
Количество муниципалитетов, где ежедневно выявляют заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось. Патрулирование мест скопления людей: ярмарок, рынков, общественного транспорта на всей территории края будет усилено. Необходимость данных мер обсудили на заседании регионального оперативного штаба в четверг, 16 июля.
Как доложила руководитель территориально управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за минувшие сутки в крае заболели 69 человек, всего зарегистрированных случаев COVID с начала эпидемии – 5305.
«Вновь фиксируем увеличение прироста заболевших. При этом отмечается распространение инфекции по краю, тогда как еще некоторое время назад новые случаи выявляли в основном в крупных городах. За сутки 30 случаев коронавируса выявлено во Владивостоке, 14 – в Артеме, 12 – в Находке, в Шкотовском районе – три, по два – в Лесозаводске и Хасанском районе, по одному – в Хорольском округе, Партизанском, Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Спасске-Дальнем», – уточнила главный санитарный врач региона.
Подчеркнуто, что режим повышенной готовности в Приморье постепенно ослабляют, но это не означает, что должны расслабляться сами граждане, поскольку эпидемия еще не закончилась.
«Мы понимаем всю необходимость снятия ряда ограничений, поскольку не должна расти социальная напряженность. Однако, при этом, мы еще внимательнее будем следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли, включая ярмарки и рынки, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Более того, такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги. На сегодняшний день ношение масок и “социальная дистанция” признаны наиболее эффективными способами не заразиться коронавирусом, поэтому задача административных комиссий – контролировать соблюдение этих мер, чтобы не допустить новые вспышки заболевания», – прокомментировали в штабе.
Отмечено, что около 1,2 тысячи человек в настоящее время проходят лечение от COVID, из них 62 пациента находятся в тяжелом состоянии. Выздоровел за минувшие сутки 51 житель края (4014 всего).
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