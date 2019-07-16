ЭКО - крайняя мера

Приморцы все чаще сначала строят карьеру, обеспечивают себя жильем, и лишь потом планируют рожать детей. Если получится…

Главный врач клиники «Мать и дитя» во Владивостоке, акушер-гинеколог высшей категории Лилия ИЛЬЧЕНКО рассказала газете «Золотой Рог» о демографической ситуации в Приморье, развеяла мифы о причинах бесплодия и объяснила, как начать путь к материнству через ЭКО.

- По итогам прошлого года по Приморью было проведено 24 тысячи родов. Сейчас для повышения рождаемости действуют госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы и региональный проект Приморского края в составе национального проекта «Демография». Проблема репродукции стоит одной из самых острых не только в регионе или стране, но и в мире.

Проблема бесплодия также остается актуальной. Одной из причин можно назвать отсрочку репродуктивного плана. Сначала люди стараются построить карьеру, достичь определенных высот, а потом рожать и воспитывать детей. Это сказывается отрицательно на репродуктивной эффективности, ведь идет биологическое старение организма.

- Какие еще причины бесплодия бывают?

- Рост урбанизации, влияние вредных факторов экологии и внешней среды, перенесенные ранее инфекции, профессиональные риски и гормональные нарушения. Однако самой главной причиной все равно остается отсроченное материнство. Чем старше человек, тем сложнее забеременеть, выносить и родить здорового ребенка.

- Есть ли рекомендуемый возраст для беременности и родов?

- Сейчас наибольшее число рожениц находятся в возрасте от 30 до 34 лет. Большой процент женщин, которые рожают первый раз в возрасте старше 40 лет. Эти женщины добились карьерных высот, обеспечили себя жилплощадью, и теперь хотят реализовать свой материнский потенциал. К сожалению, не всегда возможно воплотить такие желания в жизнь без вмешательства врачей.

- Когда ставят диагноз «бесплодие»?

- Мы можем поставить этот диагноз, если пара безрезультатно пытается зачать ребенка на протяжении 12 месяцев. В этот момент для пары главное - понять, что виноватых нет, и не скатиться во взаимные обвинения. Совсем необязательно решать проблему бесплодия при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Сначала нужно пройти прием у гинеколога, репродуктолога, андролога и разобраться в причине ситуации. Возможно, что проблему можно решить и до вступления в программу ВРТ.

- Какие ограничения для процедуры ЭКО имеются?

- Есть ограничения, которые указаны в приказе № 107 по проведению ВРТ ЭКО. Их довольно много, и у каждого они индивидуальны. Не все причины являются абсолютным противопоказанием. Это обсуждается на приеме у репродуктолога. Некоторые заболевания можно излечить, и пара сможет забеременеть даже самостоятельно.

- Какая эффективность у процедуры, и сколько раз ее можно делать по ОМС?

- Эффективность процедуры в нашей клинике - около 45-50%. Для ВРТ это высокая эффективность. По ОМС ее можно делать неограниченное количество раз, если пара не имеет противопоказаний. Даже в том случае, если первая беременность женщины наступила с помощью ЭКО, то она может снова воспользоваться этой возможностью. Один нюанс – как только женщина получила заключение, что она может воспользоваться этой программой, она должен вступить в протокол в течение трех месяцев. Нет возможности отложить это еще на годик.

- Может ли быть отказано в ЭКО?

- В приказе перечислены все возможные причины отказа. Если мы говорим про ЭКО по ОМС, то тут есть ряд ограничений: возраст 45 лет и более, недостаточный уровень гормонов для того, чтобы вступить в программу, недостаточный овариальный резерв, наличие опухолей, патологий эндометрия или полостей матки, хронических заболеваний в стадии обострения. Любая инфекция в острой фазе должна быть вылечена перед процедурой. Есть ряд противопоказаний для ЭКО по ОМС, определенных Приказом ДЗ ПК, тогда проведение вспомогательных репродуктивных технологий возможно на коммерческой основе. Эффективность в данном случае достаточно высокая. У нас был пример, когда женщина в возрасте 51 года родила ребенка после ЭКО.

- С чего начать путь к материнству через ЭКО?

- Сначала стоит наладить режим труда и отдыха, убрать стресс-факторы. Только потом стоит идти в больницу. В клинику нужно прийти вдвоем. Почему-то с древних времен всегда считалось, что в этой проблеме виновата женщина. Однако виноватых тут искать не надо, потому что их нет. Обследовать нужно обоих: женщина идет к гинекологу, мужчина - к андрологу. После обследования нужно понять, есть ли необходимость в ЭКО или ситуацию можно решить консервативным методом. ЭКО не всегда выход из положения, это, скорее, крайняя мера. Может оказаться, что паре просто нужно отдохнуть и изменить немного образ жизни.









- Пара узнает, что они бесплодны. Как вести себя друг с другом, чтобы, не дай бог, не развестись?

- Им обязательно нужна психологическая помощь, потому что начинаются взаимные обвинения. Врачи-репродуктологи чуткие и стараются помочь, но все-таки нужна помощь специалиста.

- Какие цели и планы?

- Для нас важно дать женщине полную консультацию и помочь в решении ее проблем. Речь идет не только о вопросах бесплодия. Хотелось бы донести до всех женщин, что поход к гинекологу, стоматологу, да и к другим врачам каждые полгода – это важно. Нужно держать себя в полном порядке. Основное направление нашей клиники – это оказание вспомогательных репродуктивных процедур. Учитывая оснащение клиники, высокую квалификацию наших специалистов, мы ждем высоких результатов в этом вопросе.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Существует убеждение, что дети, родившиеся благодаря ЭКО, менее приспособлены к жизни, чаще болеют. Этому есть подтверждения?

- Этого по определению быть не может, ведь когда мужская и женская половые клетки проходят такой путь, то выживают сильнейшие. Детки от ЭКО - такие же обычные дети, как и те, что были зачаты естественным путем. Я часто слышу еще одно заблуждение, что женщинам, которые забеременели с помощью ЭКО, обязательно нужно будет кесарево сечение. Это неверное суждение, ведь вынашивание беременности и родоразрешение зависит не от способа забеременеть, а от состояния организма женщины.

На фото: Главный врач клиники «Мать и дитя» во Владивостоке, акушер-гинеколог высшей категории Лилия Ильченко: «Эффективность процедуры в нашей клинике - около 45-50%. Это высокая эффективность. По ОМС ее можно делать неограниченное количество раз, если пара не имеет противопоказаний».

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