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Прогулка для здоровья
Уже седьмой год на набережной Цесаревича Владивостока проходит крайне полезное мероприятия
Каждую субботу, в любое время года и практически в любую погоду, по утрам на прогулку по набережной Цесаревича во Владивостоке отправляются специалисты центров здоровья, психотерапии, медицинской профилактики, а также врачи офтальмологического и аллерго-респираторного центров. Каждый из них готов рассказать, как сохранить свое здоровье, что необходимо делать, чтобы долго быть активным. За семь лет на «Прогулке» побывало более пяти тысяч человек.
Главная цель проекта - информирование населения о здоровом образе жизни с профессиональной точки зрения. «Наш проект направлен на популяризацию идеи здорового образа жизни, - объясняет врач по гигиеническому воспитанию Краевого центра медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ» Ирина ДЕГА. - 50 % нашего здоровья зависит от того, какой образ жизни ведет человек, остальные 50 % - это экология, генетика и медицина. Все люди должны принимать активное участие в том, чтобы быть здоровыми.
На встречах мы говорим о принципах ЗОЖ: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, правильное питание с хорошим питьевым режимом, физическая нагрузка не менее 150 минут в неделю. Нагрузка должна быть как минимум средней интенсивности, чтобы мы чувствовали напряжение в мышцах, учащалось сердцебиение.
Психологическое состояние человека тоже играет важную роль. Поскольку мы живем в обществе, то полностью избежать стрессов не получится, но ими можно управлять. Наши тренеры по йоге смеха учат переводить стресс в хорошее настроение».
Также, специалисты Краевого центра медицинской профилактики «Владивостокского клинико-диагностического центра» проводят мастер-классы в населенных пунк-тах Приморья. 29 июня по всему краю состоялась акция «10 тысяч шагов в жизнь», в которой участвовали больше половины муниципалитетов. «Что касается привлечения наших граждан к двигательной активности, с этого года мы данный процесс, совместно с ВКДЦ, начинаем активно продвигать в районы, - рассказал директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2021 годы» проводятся такие акции, как «Прогулка с врачом», «10 000 шагов - путь к здоровью». Одним из первых городов был Арсеньев. Сейчас отбираем несколько городов на тиражирование этого мероприятия. Привлекаем главу района, который может показать положительный пример. В ходе этой прогулки люди могут пообщаться с ним и задать ему соответствующие вопросы».
Диана БЕЛАЯ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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