"Любое отклонение веса от нормы - повод обратиться к специалисту"

На вопросы «Золотого Рога» о правильном питании отвечала заведующая Центром питания и здорового образа жизни ДВФУ Татьяна Гарцман

В июне мир отмечает весьма, скажем так, колоритный праздник - День здорового питания. Но если задуматься, именно питание во многом обеспечивает нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствует укреплению здоровья и профилактику заболеваний. Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями, отказом от вредных привычек сокращает риск хронических заболеваний и расстройств. Эта проблема представлена и в Государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

О том, как правильно питаться, газете «Золотой Рог» рассказала заведующая Центром питания и здорового образа жизни ДВФУ, врач-диетолог, врач-гастроэнтеролог, терапевт, к.м.н., член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, член Ассоциации междисциплинарной медицины Татьяна ГАРЦМАН.

- Татьяна Юрьевна, сегодня самой актуальной темой остается коронавирус. Расскажите пожалуйста, какие продукты обязательно нужно есть во время самоизоляции?

- Выработанная культура питания не зависит от того, находитесь вы в самоизоляции или нет. В ежедневный рацион необходимо включать овощи, крупы, молочные и кисломолочные продукты, творог, мясо, рыбу, макаронные изделия. Любой суррогат, например, мясо в виде колбасы, вреден для организма. Пища должна быть простой и разнообразной, обогащенной витаминами и микроэлементами.

- Нужно ли есть, если не хочется?

- Если отсутствие аппетита связано с психологическими проблемами - необходимо обратиться к профильному специалисту. Во всех остальных случаях нужно просто правильно планировать прием пищи в течении дня - завтрак, обед, ужин с промежутками 4,5-5 часов. Можно добавить второй завтрак и полдник. Главное - исключить перекусы между приемами пищи. Особенно это касается детей. Нередко родители поддаются манипуляциям ребенка, позволяя ему употреблять в пищу то, что называется лакомством, - чипсы, шоколад, мороженое и так далее. В результате происходит блокировка голода и логичный отказ от нормальной еды.

Чтобы исключить в будущем проблемы со здоровьем, нужно с раннего возраста учить детей правильно организовывать процесс питания.

- С какими вопросами к вам чаще всего обращаются?

- Мы решаем огромный спектр задач, связанный с разнообразными проблемами обратившихся к нам людей. Начиная с формирования питания здорового человека, заканчивая индивидуальными диетами спортсменов при наращивании мышечной массы, коррекции питания при различных заболеваниях, во время беременности, после родов, во время лактации, лечение ожирения и многое другое.

- Кстати, насчет лишнего веса. Чем опасно ожирение, и как с ним бороться?

- Этот вопрос весьма актуален, особенно в условиях режима самоизоляции. После снятия карантина мы прогнозируем, что многие люди задумаются о нормализации собственного веса. Ожирение касается всех возрастных категорий, здесь нет исключений. Например, нередко к нам обращаются пожилые пациенты, которым врачи перед плановыми операциями рекомендуют снизить вес. Довольно много случаев и детского ожирения. Норму веса человека и отклонение от нее можно определить по так называемому индексу массы тела (ИМТ). Вес человека делится на квадрат роста. Если цифра ИМТ превышает 25, то можно говорить о первых рисках избыточного веса. Выше 30 - ожирение 2 степени. Выше 40 - тяжелое ожирение, требующее медицинского вмешательства. Во многих случаях в появлении и развитии ожирения виновато неправильное питание, но различные заболевания также способствуют набору веса. Хочу подчеркнуть, что любое отклонение от нормы - это повод обратиться к специалисту.

Необходимо помнить, что избыточная масса тела является платформой для развития множества заболеваний, например, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний суставов, гипертонии и так далее. Но первое, что страдает от ожирения - печень. Опасность заключается в том, что на начальных стадиях человек может и не подозревать об этом. У меня был пациент, обратившийся в медцентр, ссылаясь на проблемы с желудком. Но при обследовании выяснилось, что у мужчины лишний вес и ожирение печени. Мы разработали для него индивидуальную программу похудения, которая поспособствовала избавлению от проблем со здоровьем.

Наиболее важным для снижения веса является коррекция рациона: вместо готовых продуктов, сладких напитков, фастфуда, соленых закусок в меню должны быть в основном фрукты и овощи, ценный белок, молочные продукты и цельное зерно, а также вода.

- А какие бывают диеты, и какая из них самая эффективная для здоровья?

- В современном мире огромное разнообразие диет, многие из которых не только не приносят пользу, но наносят существенный вред организму. Например, знаменитая в последнее время низкоуглеводная кетогенная диета, с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Изначально она была разработана для лечения эпилепсии у детей путём повышения уровня кетоновых тел в крови. На сегодняшний день очевидных доказательств безопасности и эффективности данной диеты для снятия веса не существует. Так же, как и нет доказательств безопасности так называемой «кремлевской» диеты, основанной на употреблении минимального количества жира и максимального количества белка, который в больших дозах повреждает почки и желудочно-кишечный тракт. Также есть многочисленные монодиеты, которые относятся к жёстким диетам и основаны, как правило, на употреблении одного продукта. Вердикт однозначен - они вредят человеческому организму. Одна из самых идеальных диет - Средиземноморская. Ее эффективность и польза научно доказаны. Данная диета включает в себя рыбу, морепродукты, овощи, молочные и кисломолочные продукты и злаки. Немаловажный плюс этой диеты – отсутствие противопоказаний. Меню сбалансировано, содержит все необходимые организму вещества, а потому не запрещено людям с заболеваниями, беременным, кормящим и даже подросткам. Этой диеты можно придерживаться длительное время. Источником белка преимущественно является рыба и морепродукты, при этом употребление небольшого количества мяса допустимо.

- О вегетарианстве до сих пор много разговоров. Можно ли жить нормально без мяса, и что для этого нужно?

- Решение о принятии того или иного образа жизни зависит индивидуально от каждого человека. Я советую перед таким ответственным шагом, как переход на вегетарианство, проконсультироваться со специалистом. Например, людям, страдающим гипертонией, небольшим избыточным весом, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом второго типа, гиперхолестеринемией, вегетарианство пойдет на пользу. Но для ребенка это абсолютный вред, так как растущему организму необходимо достаточное количество энергии, белка, железа, цинка, кальция, витаминов D и В12, полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот, пищевых волокон и так далее.

- Какие устойчивые заблуждения существуют в разрезе диет и здорового питания?

- Есть распространенное мнение, что для поддержания здоровья необходимо выпивать не менее 2 литров воды ежедневно. Это не совсем верно. Так, у людей пожилого возраста снижено чувство жажды, и им необходимо контролировать количество употребляемой жидкости. Об объеме можно проконсультироваться со специалистом. Но здоровому человеку не запрещено пить воды столько, сколько он хочет. Еще один миф: после шести вечера прием пищи нужно исключить. Скажу так: все зависит от личных биоритмов и рабочего графика человека. Пищевое поведение выстраивается в зависимости от ряда факторов. Однако, если говорить о завтраке, он не должен быть позже 9 часов утра. Если резюмировать все вышесказанное, я бы посоветовала людям, стремящимся к здоровому образу жизни, исключить слово «слишком»: не употреблять в пищу слишком соленое, слишком жирное, слишком сладкое, и так далее. При этом не нужно впадать в крайности. В ряде случаев неграмотно составленная диета может нанести больший вред организму, чем само по себе неправильное питание.

Отметим, ежегодно 2-го июня Россия отмечает День здорового питания, главная тема которого - привлечение внимания широкой общественности к вопросам культуры питания. Его инициаторами стала большая группа участников российской интернет-группы по здоровому образу жизни, приверженцы диет и желающие сбросить лишние килограммы. Идея родилась как своеобразный ответ американскому празднику «Национальный день, когда можно есть все, что хочется». Праздник стартовал в 2011 году и получил широкую поддержку у населения.

На фото: Татьяна Гарцман: «Ожирение касается всех возрастных категорий, здесь нет исключений. Проблема стала весьма актуальной в условиях режима самоизоляции…».

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



