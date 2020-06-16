Еще два смертельных случая от COVID-19 зарегистрированы в Приморье

88 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, выявлены в Приморье за сутки. Два пациента скончались. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко 16 июня.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки прирост заболевших в регионе составил 3%. С начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 3 065 человек.

«Лидерами по заболеваемости остаются Владивосток, Находка, Уссурийск», – уточнила главный санитарный врач края. Отмечено также, что выздоровевших за сутки – 54 человека, с нарастающим итогом – 1 774. Вместе с тем до 28 увеличилось число жертв COVID-19. «Два смертельных случая зарегистрированы в Находке. Это 53-летняя женщина и мужчина в возрасте 41 год. У обоих болезнь протекала в тяжелой форме и осложнилась двусторонней пневмонией», – сообщили в штабе.

Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и заместителю председателя Правительства Приморья Елене Пархоменко усилить работу по дезинфекции подъездов и общественным мест с ежедневным докладом об объемах санитарной обработки.

«Эта работа должна проводиться постоянно и не “для галочки”. Ситуация сложная, ее необходимо переломить, дать возможность сделать очередной шаг к послаблению режима ограничений, запустить экономику», – подчеркнул Губернатор.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест, дезинфекцию рук.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.