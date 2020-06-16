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В Приморье для Ковид-больных развернули дополнительное отделение
С начала эпидемии в Приморье выздоровели уже более полутора тысяч человек. Почти 900 приморцев сегодня проходят лечение от коронавирусной инфекции, 36 из них находятся в тяжелом состоянии, включая подключенных к аппаратам ИВЛ.
Поэтому все должны понимать, что, несмотря на начавшееся послабление самоизоляционного периода, все же никто не отменял режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Власти в связи с этим продолжают работу по созданию новых мест размещения пациентов. Так, на базе краевого кожно-венерологического диспансера во Владивостоке развернуто отделение для пациентов с легкой формой COVID-19. Оно оснащено всем необходимым. Об этом сообщили «Золотому Рогу» в региональном министерстве здравоохранения. Также сообщается, что перепрофилированное отделение рассчитано на 100 коек. «В настоящее время отделение уже приняло более 80 человек. Это пациенты с легким течением болезни», – сообщила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава Евгения Шутка.
В настоящее время в Приморье развернуто несколько ковидных госпиталей – во Владивостоке, Уссурийске и Находке, с общим количеством коек 1393.
Напоминаем, жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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