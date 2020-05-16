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COVID-19: Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье
За последние сутки в Приморском крае выявлено еще 87 заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные озвучены на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под председательством Губернатора Олега Кожемяко в субботу, 16 мая.
По информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, за сутки в регионе выявлено 87 больных, всего с начала эпидемии зафиксировано 1197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
«Такой значительный прирост дали Находка, Уссурийск, Арсеньев, Партизанск и Партизанский район», – уточнила она, добавив, что такой скачок говорит о недобросовестном соблюдении приморцами ограничительных режимов в майские праздники.
Число выздоровевших при этом за сутки – в два раза меньше, всего 39 человек. С начала эпидемии успешно прошли лечение 389 пациентов.
Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо усиливать проверки по соблюдению санитарных мер на территории края. Наиболее опасное место с точки зрения возможного заражения – общественный транспорт.
«Особое внимание нужно уделить транспорту – обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров, проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов», – поручил главам муниципалитетов Губернатор.
Он отметил, что всего за 15 мая составлено 267 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ, в суды направлено 79 дел. В частности, Роспотребнадзор провел 15 проверок, в ходе которых на всех объектах выявлены нарушения, составлен 31 протокол, в том числе, 10 – о приостановке деятельности.
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