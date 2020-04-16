В Приморье оборудуют 400 дополнительных коек для больных коронавирусом

В Приморье выделяют три крупных очага заражения. Не исключено, что в ближайшее время их количество увеличится

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел селекторное совещание с главными врачами лечебных учреждений края в четверг, 16 апреля. Видеоконференция была посвящена режиму инфекционного стационара в отделениях, оказывающих медицинскую помощь больным внебольничными пневмониями, а также правилам использования средств индивидуальной защиты в условиях возможного завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Во время совещания глава региона подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Приморье остается напряженной, поэтому всем медицинским работникам следует быть готовыми к новым вспышкам заболевания.

«Ситуация с эпидемией только набирает обороты, растет выявление новых случаев заболевания, увеличивается количество очагов заражений. Мы делаем сейчас в три раза больше тестов, чем раньше. Подходит к концу карантинный период для граждан, которые приехали из Москвы и других регионов России, из-за рубежа. Все они являются потенциальными носителями инфекции. На самоизоляции находятся сейчас около 6 тысяч человек. Мы вводим ограничительные меры, отменяем массовые мероприятия. Однако, несмотря на всю проводимую работу, возможны новые вспышки заболеваемости в районах и городах. Лечебная сеть должна быть готовой к приему пациентов, включая тех, у кого обнаружили положительный результат по коронавирусу, и тех, кто ранее находился с ними в контакте», – заявил Губернатор.

На сегодняшний день, по словам Олега Кожемяко, в Приморье выделяют три крупных очага заражения. Не исключено, что в ближайшее время их количество увеличится.

«В Приморье развернуто 485 инфекционных коек, которые на 70% обеспечены кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких. У нас есть все необходимые медикаменты. Сейчас получим еще специальные защитные костюмы. Действуют три очага заражения – это Михайловский район, село Подъяпольское, внутрибольничные случаи. В связи с этим хочется обратиться к сотрудникам медицинских учреждений, попросить быть особенно осторожными при работе с пациентами, особенно если знаете, что есть склонность к пневмониям», – отметил глава региона.

В Приморье сейчас создается дополнительный коечный фонд для зараженных коронавирусом. Поставки необходимого оборудования начнутся уже в пятницу, 17 апреля, уточнил Губернатор.

«Сегодня перед нами стоит задача мобилизовать ресурсы по аппаратам ИВЛ, кислородным концентраторам, мониторам. Списки тех лечебных учреждений, у которых это оборудование имеется, будут доведены сегодня. Все это нужно разместить в больнице №4 и дополнительно открыть 400 коек. Минздрав направит график поставок оборудования, прошу начать работу уже в пятницу. В субботу все должно быть доставлено на места. Воскресенье – выходной. В понедельник-вторник нам необходимо закончить начатое. Главам муниципальных образований дана команда помогать во всем, поэтому, если есть какие-то сложности, нет транспортного средства или возникают другие вопросы, смело обращайтесь к руководству – все соответствующие распоряжения от нас есть», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отметим, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10.00 16 апреля, в Приморском крае официально подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусом с начала эпидемии. Выздоровели три человека. На лечении находятся 35 человек.

Фото – Правительство Приморского края