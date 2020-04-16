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COVID-19: Число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 40 человек
16 Апреля 2020, 11:11 | Приморье
Под наблюдением медиков на самоизоляции находятся почти 6 тысяч человек, а также в медучреждениях около 100 человек – контактных с лицами, у которых подтвержден COVID-19
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10.00 16 апреля, в Приморском крае официально подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусом с начала эпидемии. Выздоровели три человека. На лечении находятся 35 человек.
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, среди заболевших – трое взрослых: две женщины и мужчина, а также ребенок 11 лет.
«Это жители Артема, Владивостока и Дальнегорска», – отметили в штабе.
В инфекционном госпитале отмечают, что состояние у большинства пациентов стабильное и заболевание протекает в легкой или средней форме.
«Есть несколько пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, это люди старшего возраста, чей иммунитет ослаблен пневмонией, а сама болезнь осложнена хроническими заболеваниями», – добавили в госпитале.
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Теги: самоизолиции коронавиирус covid-19
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