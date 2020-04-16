Въезд и выезд из приморского поселка Подъяпольское ограничили из-за коронавируса

У двух местных жителей, пренебрегших предписаниями о самоизоляции, был подтвержден коронавирус

Для предотвращения распространения COVID-19 оперативным штабом Шкотовского района в среду, 15 апреля, принято решение частично ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское, предварительно до 29 апреля.

Случаи инфицирования COVID-19 были выявлены у жителей поселения, которые вернулись из Московской области в конце марта. Сейчас заболевшие проходят лечение в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2.

Роспотребнадзор совместно с администрацией Шкотовского района провели работу по выявлению эпидемиологических очагов и людей, которые контактировали с инфицированными. Тест на наличие инфекции COVID-19 был взят у 55 жителей Подъяпольского.

Чтобы предупредить возможное распространение инфекции, 15 апреля оперативным штабом муниципалитета принято решение выставить пост сотрудников ДПС на въезде в поселок и ограничить въезд и выезд на его территорию. Исключение составят сотрудники организаций и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта.

Также приостанавливается деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся в Подъяпольском, за исключением тех организаций, которые указаны в Указе Президента РФ от 2 апреля 2020 года. Сотрудники семи предприятий могут проехать к месту работы, имея подтверждающую справку от работодателя.

Руководителям таких предприятий также рекомендовано ограничить количество сотрудников из других поселений и обеспечить контроль за проведением ежедневной обработки дезинфицирующими средствами и проветриванием помещений каждые 2 часа. Работников следует обеспечить средствами индивидуальной защиты, ежедневно измерять их температуру.

Приостанавливается движение пассажирского автотранспорта по маршруту Большой Камень–Подъяпольское и Фокино–Подъяпольское.

Также принято решение закрыть дежурную группу в детском саду №40 «Маячок». Обучение учеников школы №14 продолжается в дистанционном режиме.

Фото – центр гигиены и эпидемиологии Приморского края