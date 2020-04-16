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Въезд и выезд из приморского поселка Подъяпольское ограничили из-за коронавируса

16 Апреля 2020, 09:00 | Приморье
У двух местных жителей, пренебрегших предписаниями о самоизоляции, был подтвержден коронавирус
 
Для предотвращения распространения COVID-19 оперативным штабом Шкотовского района в среду, 15 апреля, принято решение частично ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское, предварительно до 29 апреля. 
 
Случаи инфицирования COVID-19 были выявлены у жителей поселения, которые вернулись из Московской области в конце марта. Сейчас заболевшие проходят лечение в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2.
 
Роспотребнадзор совместно с администрацией Шкотовского района провели работу по выявлению эпидемиологических очагов и людей, которые контактировали с инфицированными. Тест на наличие инфекции COVID-19 был взят у 55 жителей Подъяпольского.
 
Чтобы предупредить возможное распространение инфекции, 15 апреля оперативным штабом муниципалитета принято решение выставить пост сотрудников ДПС на въезде в поселок и ограничить въезд и выезд на его территорию. Исключение составят сотрудники организаций и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта.
 
Также приостанавливается деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся в Подъяпольском, за исключением тех организаций, которые указаны в Указе Президента РФ от 2 апреля 2020 года. Сотрудники семи предприятий могут проехать к месту работы, имея подтверждающую справку от работодателя.
 
Руководителям таких предприятий также рекомендовано ограничить количество сотрудников из других поселений и обеспечить контроль за проведением ежедневной обработки  дезинфицирующими средствами и проветриванием помещений каждые 2 часа. Работников следует обеспечить средствами индивидуальной защиты, ежедневно измерять их температуру.
 
Приостанавливается движение пассажирского автотранспорта по маршруту Большой Камень–Подъяпольское и Фокино–Подъяпольское.
 
Также принято решение закрыть дежурную группу в детском саду №40 «Маячок». Обучение учеников школы №14 продолжается в дистанционном режиме.
 
Фото – центр гигиены и эпидемиологии Приморского края
 

 

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Теги: приморье  самоизоляция  коронавирус 



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