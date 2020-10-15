COVID-19: 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Приморье

Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае продолжает ухудшаться – по состоянию на 15 октября в регионе зафиксирован 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пострадавших от болезни превысило 13 тысяч человек. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба, которое провел Губернатор Приморья Олег Кожемяко.



По информации территориального управления Роспотребнадзора, более 100 новых случаев COVID в последний раз фиксировали в Приморском крае 2 августа – с начала октября заболеваемость в регионе выросла на 42%.



«За истекшие сутки зарегистрирован 101 новый случай COVID-19, а в общей сложности с начала эпидемии – 13006. Напоминаю всем руководителям муниципальных образований и работодателям о том, что необходимо проводить в своих учреждениях элементарные мероприятия по профилактике распространения инфекции: входной фильтр, дезинфекция, масочный режим, “социальная дистанция”», – подчеркнула руководитель ведомства Татьяна Детковская.



Особое внимание в Роспотребнадзоре обратили на отношение к соблюдению санитарных требований в населенных пунктах с небольшим количеством жителей.



«Зачастую в поселках думают, что коронавирусная инфекция их не коснется. Однако несоблюдение элементарных мер приводит к распространению болезни и возникновению очагов COVID-19 даже в небольших населенных пунктах. В Приморском крае такие примеры есть», – заявила главный санитарный врач региона.



Еще один пациент не справился с болезнью, в общей сложности в Приморье жертвами коронавируса стали 125 человек. Количество выздоровевших за последние сутки при этом оказалось значительно меньше числа заболевших. Победили коронавирус 43 пациента, всего с начала эпидемии – 10994, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.



Губернатор Приморья акцентировал внимание на необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения обстановки.



«Мы не сможем вернуться к нормальному режиму жизни, если не приучимся к соблюдению санитарных правил. Это единственный способ, который позволит устойчиво работать экономике, социальной сфере, предприятиям. Ничего здесь сложного нет – это требования для всей страны. У нас заболеваемость уже больше 100 человек в сутки, мы вернулись к тому периоду, из которого только вышли. Никакого расслабления быть не может», – заявил Олег Кожемяко.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.